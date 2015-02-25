کشف بیش از یک هزار و ۶۰۰ قلم داروی مخدر و غیرمجاز در شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان سمنان، سرهنگ حسین پیوندی اظهار داشت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود در حال کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو ۲۰۶ مظنون شدند و پس از توقف پژو و اظهارات ضد و نقیض راننده ۳۷ ساله آن از این خودرو بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در این بازدید یک هزار و ۶۶۵ قلم انواع داروهای غیرمجاز و مخدر کشف شد، گفت: متهم در تحقیقات تخصصی به توزیع و فروش این داروهای غیرمجاز به معتادان خیابانی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه خودروی متهم نیز در پارکینگ توقیف شد، از شهروندان تقاضا کرد: مبارزه ریشه ای با معضل مواد مخدر عزم همگانی و مشارکت مردم را می طلبد و لذا به محض مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این زمینه مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهید.

دستگاه سنگ خردکن قاتل کارگر شاهرودی شد

پیوندی همچنین از سقوط کارگر ۴۵ ساله معدن شاهرود به داخل دستگاه سنگ خرد کن و مرگ وی خبر داد و گفت: این حادثه در معدن شن و ماسه شاهرود رخ داد.

وی با اشاره به اینکه کارگر معدن در حال تخلیه کیسه شن در دستگاه سنگ خرد کن، تعادل خود را از دست داده و سقوط می کند، افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، بارندگی و خیس بودن سطح دستگاه موجب لغزش این کارگر شده و به دلیل سقوط بر روی نوار دستگاه، شدت ضربات وارد شده و خفگی در دم فوت می کند.

به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان، جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

پیوندی در خاتمه تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی حین انجام کار و استفاده از تجهیزات ایمنی می تواند از بروز این حوادث جلوگیری کند.