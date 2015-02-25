۲۰فروردین؛ زمان کوچ عشایر ازقشلاق به ییلاق درکهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست ستاد کوچ عشایر گفت: عشایر قشری زحمتکش و تلاش گر هستند که نقش مهمی در اشتغال و تولید دارند و حمایت از این جامعه تولیدگر ضروری است.

وی با اشاره به نشستی که در شیراز در خصوص کوچ عشایر منطقه برگزار شد، اظهار داشت: در آن نشست زمان آغاز کوچ عشایر در خود مناطق قشلاقی از ابتدای فروردین تعیین شد.

محمدی با اشاره به قرار گرفتن کهگیلویه و بویراحمد بر سر مسیر کوچ استانهایی همچون فارس، اصفهان، خوزستان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری، بیان داشت: زمان کوچ در این استان و میان بندها ۲۰ فرورین تعیین شده است.

وی کوچ زودهنگام عشایر را موجب بروز مشکلاتی برای عشایر و مراتع مناطق ییلاقی دانست و بیان کرد: هم اکنون درمناطق قشلاقی مشکلاتی وجود دارد اما با کوچ زودهنگام این مشکلات برطرف نخواهد شد.

معاون استاندار گفت: درگذشته عشایر با توجه به نبود جاده دسترسی و ماشین خود مدیریت کوچ را بر عهده داشتند و به موقع در مناطق ییلاقی و میان بندها بدون بروز مشکلی حضور می یافتند و لازم است اکنون کوچ عشایر با کمک خود عشایر مدیریت شود.

وی تصریح کرد: عدم مدیریت کوچ منجر به بروز مشکلاتی برای مراتع، محیط زیست، خود عشایر، و آینده استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در تعیین زمان کوچ باید وضعیت قشلاق و ییلاق با هم دیده شود، افزود: باید کوچ در زمانی انجام شود که کمترین خسارت را به مناطق ییلاقی و قشلاقی داشته باشد.

محمدی عنوان کرد: زمان تعیین شده برای ورود به مناطق ییلاقی متناسب با زمان تعیین شده در نشست منطقه ای است.

وی همچنین بر تامین امنیت عشایر استان در فصل کوچ از سوی نیروی انتظامی تاکید کرد.