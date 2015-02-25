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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

حق دوست:

بسیاری از مطالبات مالی پرستاران کرمان پرداخت شده است

بسیاری از مطالبات مالی پرستاران کرمان پرداخت شده است

کرمان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات پرسنل به خصوص پرستاران استان کرمان طی سال جاری پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست ظهر امروز در جمع پرستاران کرمانی با اشاره به نقش مهم پرستاران در راستای اجرای طرح سلامت در استان کرمان گفت: ما با کمبودهای مالی و زیر ساختی مواجه هستیم و ناچاریم با کار بیشتر این طرح را در استان اجرا کنیم و در همین راستا از همکاری پرسنل به خصوص پرستاران تشکر می کنم.

وی افزود: کار پرستاری در جریان درمان آنقدر ارزشمند است که علامه طباطبایی می گوید حاضر است تمام عبادات خود را با یک شب کار پرستاری عوض کند و این نشان از جایگاه بالای پرستاران دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: با تلاشهای صورت گرفته میزان مطالبات پرسنل درمانی و به خصوص پرستاران با تحدود بسیار زیادی پرداخت شده است و این مسئله به سادگی قابل لمس است.

حق دوست افزود: کل اعتبار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۹۲ درصد آن به حقوق و دستمزد پرسنل رسید اما با این حال کار بهسازی ساختمانها بیمارستانها و درمانگاهها نیز در حال اجرا است.

وی افزود: باید برای توسعه زیر ساختهای بهداشتی در کرمان تلاش بیشتری صورت گیرد و اعتبار مورد نیاز اختصاص یابد.

وی یکی از مهمترین مشکلات دانشگاه علوم پزشکی را کمبود اعتبار دانست.

 

کد مطلب 2506758

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