تجدید میثاق هاشمی رفسنجانی با آرمان های امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دعوت حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر و رییس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای بازدید از طرح توسعه حرم، ظهر امروز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حرم امام(ره) از نزدیک در جریان مراحل پیشرفت طرح‌های مختلف انجام شده و در دست اقدام قرار گرفت.

بنابراین گزارش هاشمی رفسنجانی در بدو ورود با ادای احترام نسبت به مقام شامخ رهبر فقید انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی از طرح‌های مختلف توسعه بازدید کرد.

همچنین وی از بخش‌های مختلف در دست احداث طرح توسعه مرقد امام خمینی(ره) شامل صحن اصلی، پاویون و شبستان صحن شهداء بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی نحوه‌ی ساخت آنها قرار گرفت.

در این بازدید که حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی نیز حضور داشت، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حاشیه این بازدید، با ابراز خرسندی از اجرای این طرح در جمع خبرنگاران گفت: توسعه حرم امام(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مکانی است که مورد توجه و علاقه مردم است و از مراکز جذب توریست و گردشگران اسلامی در آینده می‌شود و امیدوارم سال آینده شاهد بهره‌برداری کامل آن باشیم.

طرح توسعه‌ی مرقد امام خمینی(ره) یک پروژه هنری ـ ملی است که در زمینی به مساحت حدود 16 هزار و 500 مترمربع در دست ساخت است که دارای 4 ستون اصلی، 8 نیم ستون، 4 سقف قوسی شکل، سالن تشریفات، 4 ورودی اصلی و 40 باب ورودی فرعی است که فاز اول آن در خردادماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

گچ‌بری‌های این پروژه که به دست هنرمندان و معماران اصفهانی در حال ساخت است از نکات قابل توجه و برجسته این طرح می‌باشد که در نوع خود بی‌نظیر است.