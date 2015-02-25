پرونده رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته ۹۳ بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، خضرالله ترابی، رئیس سازمان لیگ انجمن والیبال معلولان، با اعلام این خبر گفت: مسابقات لیگ دسته یک در مرحله مقدماتی با حضور ۱۷ تیم در ۴ گروه برگزار شد که پس از پایان این مرحله ۹ تیم در ۲ گروه به مسابقات مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

وی افزود: با پایان یافتن مسابقات نیمه نهایی، ۵ تیم مخابرات خراسان رضوی، هیات چالوس، هیات آزادشهر گلستان، فیروز قزوین و شهرداری اراک به مرحله نهایی راه یافتند و مسابقات آنها طی روزهای ۴ تا ۶ اسفند به میزبانی باشگاه مخابرات خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس سازمان لیگ والیبال معلولان اعلام کرد: رقابتهای تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی به صورت دوره‌ای برگزار و در مجموع ۱۰ بازی طی سه روز انجام شد که در پایان مخابرات خراسان رضوی قهرمان شد، عنوان نایب قهرمانی به هیات چالوس رسید، هیات آزاد شهر گلستان سوم شد، فیروز قزوین در جایگاه چهارم ایستاد و شهرداری اراک نیز پنجم شد.

ترابی خاطر نشان کرد: با پایان یافتن این مسابقات، دو تیم مخابرات خراسان رضوی و هیات چالوس به رقابتهای دسته برتر سال آینده صعود کردند.