استفاده از سلاح برای متفرق کردن معترضان غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ونزوئلا، دولت ونزوئلا ضمن محکوم کردن شلیک‌ گلوله به «کلوئیبرت روآ نونز» نوجوان معترض در جریان اعتراضات ضد دولتی در شهر سن کریستوبال در نزدیکی اقامتگاه فرماندار این شهر تاکید کرد که «خاویر مورا» افسر پلیس مسئول این حادثه محاکمه می شود.

در همین رابطه وزیر کشور ونزوئلا با تاکید بر لزوم خویشتنداری معترضان در قبال ناآرامی ها اعلام کرد که دولت فدرال افسر پلیس را محاکمه می کند که نوجوان معترض را با گلوله های پلاستیکی از پای درآورده است.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در بیانیه ای با تاکید بر لزوم آغاز تحقیقات در این باره و غیرقانونی خواندن استفاده از سلاح برای متفرق کردن معترضان گفت گروههایی به نوجوانان دانش آموز پول می‌ دهند تا اقدامات خشونت بار را انجام دهند.