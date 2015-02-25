به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادق ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران قم که در هتل فدک برگزار شد، با اشاره به اینکه به نیت چهارده معصوم، چهاردهمین سفر کاروان تدبیر و امید به شهر قم، مرکز نشر معارف اهل بیت(ع) و مرکز ترویج فرهنگ تشیع، در نظر گرفته شد، اظهار کرد: باید رسالت واقعی خبرنگاران توسط خود آنان معرفی شود؛ و ایران در افق 1404 با حفظ ارزشهای اسلامی در رتبه اول قرار بگیرد و خبرنگاران بر تارک این سرزمین بدرخشند.
کم کاری مسئولان رسانهها در زمینه بیمه خبرنگاران
مشاور رسانهای رئیس جمهور با بیان اینکه باید خبرنگاران قم الگو و نمونهای برای سایر شهرها باشند؛ زیرا فضای معنوی و علمی خوبی بر این شهر حاکم است، عنوان کرد: دولت در حد امکانات و حوزه اختیاراتش در خدمت خبرنگاران است و خبرنگاران قمی باید رسالت اصیل خبری را ایفا کنند، زیرا اخبار این شهر پردازش و انتقال پیام اصیل اسلام به سایر شهرها و حتی جهان است.
وی با اشاره به امنیت شغلی خبرنگاران، بیان کرد: دولت خودش را موظف کرده که تمامی مسئولان رسانهها را تشویق کند که خبرنگاران را بیمه کنند.
مشاور رسانهای رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سعی میکند که حق بیمه خبرنگاران را به مسئولان رسانهها پرداخت کند، گفت: عقب افتادگی بیمه از ناحیه مسئولان رسانهای است. یعنی باید مسئولان رسانهای پیگیر بیمه خبرنگاران خود باشند.
صادق با بیان اینکه بیمه تکمیلی خبرنگاران از مواردی است که مد نظر دولت است، گفت: خبرنگارانی که در سامانه سمان عضو شدند، پالایش و با شرایط دستور العمل سنجیده میشوند که برای آنان کارت صادر شود.
وی با بیان اینکه باید تشکل صنفی سراسری خبرنگاری ایجاد شود و هم بیمه تکمیلی مشمول کار آنان شود و این مهم در حال پیگیری است، بیان کرد: کمبودهایی در حوزه خبر وجود دارد که با مزد و حقوق جبران نمیشود و رضایت عمومی بهترین پاداش است.
مشاور رسانهای رئیس جمهور تصریح کرد: اگر سازمان نظام صنفی رسانهای شکل بگیرد و لایحه آن تقدیم مجلس شود، مشکلات خبرنگاران نیز در آن مطرح میشود.
خبرنگاران دادستان مردم هستند
وی با بیان اینکه خبرنگاران دادستان مردم و به دنبال پیگیری مشکلات مردم هستند، گفت: اصحاب رسانه باید حقایق را آشکار کنند و نسبت به چیزی که غیر واقع مطرح میشود واقعیت را مشخص کنند.
مشاور رسانهای رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم به گفتمان اعتدال رأی دادند و این گفتمان را پشتیبانی کردند که مبنای اجرایی کشور باشد، تصریح کرد: خبرنگاران نماینده مردم هستند؛ موضوعاتی که توسط عدهای برجسته سازی میشود و در واقع تمام مطلب نیست، باید توسط خبرنگاران آشکار شود.
صادق ادامه داد: رسانهها باید برای مردم حقایق را آشکار کنند و راهبرد دولت هم همین است که این فرصت واقع گویی را برای همه فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه باید خبرنگاران به اصول حرفهای، منافع ملی و خواست مردم توجه کنند، اضافه کرد: تلاش دولت این است که فرصت برابر برای تمامی اصحاب رسانه فراهم شود، بعضی از رسانهها امکانات بیشتری دارند که این امکاناتشان باید در خدمت انتخاب و گزینش مردم باشد.
فضای آزاد رسانه ای و فرصت برابر
صادق با اشاره به مجوز برای نشریات گفت: بر اساس قانون اگر افرادی به دنبال گرفتن مجوز نشریه باشند باید روال اداری طی شود و در پایان به آنان مجوز داده میشود.
وی با اشاره به آموزش حرفهای خبرنگاران، ادامه داد: آموزش خبرنگاران هم پیگیری میشود که کلاسهایی برگزار شود که خبرنگاران با روشهای نوین و دست آوردهای جدید این حرفه آشنا شوند.
صادق با اشاره به حمایت از خبرنگاران تخصصی و آموزش آنها، گفت: در استانهای دیگر این آموزش تخصصی صورت گرفته و این کار ارزشمند است و تشکلهای صنفی و خانه مطبوعات باید این قدم را بردارند و دولت هم از این مهم حمایت میکند.
مشاور رسانهای رئیس جمهور با تأکید بر فضای آزاد رسانهای، ابراز کرد: در دولت تدبیر و امید بر اساس قانون، فضای آزاد رسانهای برای رسانههای مختلف فراهم میشود؛ قانون بر اساس مبانی دینی اصولی را تعیین میکند و همه باید به قانون ملتزم باشند.
صادق با اشاره به اینکه باید به قانون در هر امری توجه کنیم، عنوان کرد: مقامات دولتی پاسخگو و در خدمت افکار عمومی هستند که نقد سازنده و عالمانه را دریافت کند و از آن بهره بگیرد.
رسانهها لوازم نقد را رعایت کنند
وی با بیان اینکه متأسفانه گاهی اوقات افرادی در لباس نقد دولت را تخریب میکنند و موضوعی را مطرح میکند که واقعی نیست، اظهار کرد: مراسم استقبال از رئیس جمهور شکوه حضور مردم بود و امروز در شهر قم جمعیت کثیری به استقبال رئیس جمهور دولت تدبیر و امید آمدند.
مشاور رسانهای رئیس جمهور با اشاره به اهتمام رئیس جمهور به رسانههای محلی، گفت: دولت تدبیر و امید مشی اعتدالی خودرا دنبال میکند و منفعل نمیشود بلکه با نگاه کارشناسی کار را دنبال میکند.
صادق با بیان اینکه باید به تعرفههای قانونی آگهیها توجه شود، یادآوری کرد: در وزارت ارشاد و استانداریها پیگیر هستیم که عدالت در چاپ آگهیها و مقررات رعایت شود.
وی ادامه داد: هرکسی از هیئت دولت میتواند نگاه سیاسی داشته باشد، اما بر اساس منشور آغازین روزِ فعالیت دولت تدبیرو امید همه اعضای دولت ملزم به اجرای این منشور هستند.
صادق اظهار کرد: دولت تدبیر و امید سیاستش این است که فرصت برابر برای همه رسانهها ایجاد کند، البته رسانههایی که در راستای قانون، افکار و خواستههای مردم فعالیت میکنند.
مشاور رسانهای رئیس جمهور درپایان با اشاره به نقدهای غیر منصفانه توسط برخی رسانهها، گفت: نقد مختصات خودش را دارد در حالی که عدهای به اسم نقد تخریب میکنند
وی افزود: رسانهها باید لوازم نقد را رعایت کنند و در راستای منافع ملی و خواست مردم نقد کنند.
نظر شما