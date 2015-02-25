فارغ التحصیلان کشاورزی باید وارد حوزه های صنعتی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز مهندسی با بیان اینکه استفاده علمی، فنی و کاربردی از نیروهای جوان و فرهیخته موجود در بخش کشاورزی به عنوان سرمایه های انسانی و پتانسیل ارزشمند بخش می تواند منشا تغییرات بزرگ در بخش تولیدات کشاورزی باشد.

وی افزود: برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری ما باید برای سرمایه گذاران نقشه راه و دورنمای عملیاتی ترسیم کنیم که واقعا سرمایه گذاران با اطلاع و رغبت کامل وارد عرصه تولید در بخش کشاورزی شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه علم فارغ التحصیلان کشاورزی ابتدا باید فنی و کاربردی بوده و بعدا این علوم باید تجاری سازی شود، ادامه داد: دانش مهندسین کشاورزی باید در عمل خود را در کیفیت، کمیت و بهره وری در تولیدات کشاورزی نشان دهد که این موضوع خیلی مهم است.

مهری ادامه داد: امروزه تمامی طرح های بزرگ کشاورزی نیاز دارند که یک کارشناس فنی داشته باشند که واحدهای تولیدی باید پاسخگوی تولیدات خودشان باشند و با لیبل های مشخص و کد رهگیری عرضه شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی بر عهده مهندسین و متخصصین کشاورزی به ویژه مهندسین آب و خاک است، افزود: آنها باید در راستای آبیاری تحت فشار و کم فشار تسهیلات اعطایی دولت را که ۸۵ درصد بلاعوض تسهیلات می دهد، بالفعل کنند و بهره وری آب کشاورزی را بیش از بیش بهبود بخشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی مشکلات ساختاری دارد، گفت: مسئولین و صاحب نظران بخش کشاورزی باید در این خصوص راه حل ارایه دهند و در بحث مخاطرات تولیدات کشاورزی، امنیت آن را ارتقا بخشند.