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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۲

مهری:

فارغ التحصیلان کشاورزی باید وارد حوزه های صنعتی شوند

فارغ التحصیلان کشاورزی باید وارد حوزه های صنعتی شوند

تبریز - رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان گفت: فارغ التحصیلان کشاورزی نباید پس از خروج از دانشگاه، به حال خود رها شوند بلکه باید نسبت به ورود این افراد به حوزه های کاری و صنعتی تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز مهندسی با بیان اینکه استفاده علمی، فنی و کاربردی از نیروهای جوان و فرهیخته موجود در بخش کشاورزی به عنوان سرمایه های انسانی و پتانسیل ارزشمند بخش می تواند منشا تغییرات بزرگ در بخش تولیدات کشاورزی باشد.

وی افزود: برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری ما باید برای سرمایه گذاران نقشه راه و دورنمای عملیاتی ترسیم کنیم که واقعا سرمایه گذاران با اطلاع و رغبت کامل وارد عرصه تولید در بخش کشاورزی شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه علم فارغ التحصیلان کشاورزی ابتدا باید فنی و کاربردی بوده و بعدا این علوم باید تجاری سازی شود، ادامه داد: دانش مهندسین کشاورزی باید در عمل خود را در کیفیت، کمیت و بهره وری در تولیدات کشاورزی نشان دهد که این موضوع خیلی مهم است.

مهری ادامه داد: امروزه تمامی طرح های بزرگ کشاورزی نیاز دارند که یک کارشناس فنی داشته باشند که واحدهای تولیدی باید پاسخگوی تولیدات خودشان باشند و  با لیبل های مشخص و  کد رهگیری عرضه شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی بر عهده مهندسین و متخصصین کشاورزی به ویژه مهندسین آب و خاک است، افزود: آنها باید در راستای آبیاری تحت فشار و کم فشار تسهیلات اعطایی دولت را که ۸۵ درصد بلاعوض تسهیلات می دهد، بالفعل کنند و بهره وری آب کشاورزی را بیش از بیش بهبود بخشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه بیمه محصولات کشاورزی مشکلات ساختاری دارد، گفت: مسئولین و صاحب نظران بخش کشاورزی باید در این خصوص راه حل ارایه دهند و در بحث مخاطرات تولیدات کشاورزی، امنیت آن را ارتقا بخشند.

کد مطلب 2506763

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