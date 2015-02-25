به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در سومین اجلاس کمیسیون‌های فرهنگی - اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه فرهنگ حاصل نوع جهان بینی افراد است، اظهار داشت: چنانچه فردی جهان بینی درستی نداشته باشد نمی‌تواند فرهنگ درستی را نیز به جامعه ارایه دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از مردم جامعه دغدغه فرهنگی دارند، بیان داشت: باید در نظر داشته باشیم که عمل هر فرد ناشی از سیرت و فرهنگ درونی آن فرد است.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه برای ساماندهی فرهنگ باید مشکلات ترویج دین را در جامعه مرتفع کنیم، بیان داشت: از این رو باید توجه داشته باشیم که رهبر معظم انقلاب چندین سال گذشته مساله مهندسی فرهنگی را مطرح کرد و به دنبال آن جلسات مختلفی نیز برگزار شد امام خیلی نتیجه نداده است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب داشتن مهندسی فرهنگی را امری ضروری دانستند و از این رو روحانیون چندین جلسه در خصوص شناخت مهندسی فرهنگ برگزار کردند، ادامه داد: ما دراین جلسات خیلی قشنگ حرف می‌زنیم ولی به دلیل لج بازی این حرف‌ها به اجرا در نمی‌اید.

آیت‌الله طباطبایی نژاد ادامه داد: برای راه اندازی ساختمان فنداسیون تعریف می‌شود و بدون شک نیاز به حسابگری و مهندسی دارد و مهندسی فرهنگی نیز به همین صورت است و اگر بخواهیم طی ۵ الی ۱۰ سال دیگر به ارتقای گسترش دین در جامعه برسیم باید مهندسی فرهنگی را در جامعه پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه با توجه به روند فعلی نمی‌توان به وضعیت مناسبی در بازه زمانی ۵ الی ۱۰ سال آینده برای ترویج صحیح دین و آشنایی تقریبی تمام افراد جامعه با دین امیدوار بود، ابراز داشت: در حال حاضر اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌‌ها نیاز به مهندسی فرهنگی دارد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه رایرنی‌های لازم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها صورت گرفته است، اظهار داشت: رؤسای دانشگاه‌ها در استان اصفهان آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده‌اند و بیان داشتند که امکانات و اساتید لازم برای اجرای این رح فراهم شده است.

از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منتهی می‌شود

وی با اشاره به افزایش طلاق در سطح شهر اصفهان که شهر دارالمومنین است ابراز داشت: در حال حاضر در اصفهان از هر ۵ ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود و این می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب به جامعه باشد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ازدواج‌های خیابانی، اینترنتی و دانشگاهی را عامل افزایش طلاق دانست و افزود: در این ازدواج‌ها پدر و مادرها نظارت و بررسی ندارند و از این رو این ازدواج‌ها عاقبت خوبی را نخواهد داشت.

وی با اشاره به روند رو به رشد اعتیاد در استان اصفهان و با ابراز نگرانی شدید از اعتیاد روز افزون بین زنان اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشت که هر زن معتاد ۱۴ نفر را معتاد می‌کند.

امام جمعه اصفهان ضرر اعتیاد در ایران را چندین برابر داعش دانست و گفت: ۹۵ درصد از انواع سرقت‌ها، طلاق‌ها، خودفروشی‌ها و دیگر جرایم سطح جامعه بر اساس آمار ماهانه نیروی انتظامی مربوط به مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه ایران اولین کشور کشف کننده مواد مخدر در سطح جهان است، بیان داشت: ما در خصوص مبارزه با مواد مخدر کشته‌های زیادی دادیم و تعداد زیادی را نیز اعدام کردیم.

دولت در راه مبارزه با مواد مخدر اشتباه می‌رود

آیت‌الله طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه دولت در راه مبارزه با مواد مخدر اشتباه می‌رود، ادامه داد: امروز دیگر نیازی به مبارزه با واردات مواد مخدر نیست چرا که امروز هر معتادی می‌تواند در خانه خود مواد مخدر تولید کند و باید در زمینه مصرف کنندگان مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه دنبال شود.

وی با بیان اینکه مهندسی فرهنگی ریشه‌یابی دلیل اعتیاد است، ادامه داد: در این راستا پیشنهاد می‌کنم که تمام کارکنان آلوده به مواد مخدر در ارگان‌های دولتی و خصوصی حداقل به مدت چند ماه از کار تعلیق شوند و یا در صورت ادامه اعتیاد از کار برکنار شوند تا این امر فرهنگسازی شود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه همکاری نهادها با سرمایه‌گذاران استان اصفهان امری ضروری است، ادامه داد: نهادها و ارگان‌ها نباید جلوی پای سرمایه گذاران سنگ اندازی کنند چرا که مشکل اشتغال دراین راستا مرتفع می‌شود و می‌توان با حل معضل بیکاری بسیاری از معضلات فرهنگی را مرتفع کرد.