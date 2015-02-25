به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی- عضو هيات علمي دانشگاه تهران اظهار کرد: با توجه به تحليل وضعيت موجود قابليت ها و توانمندي هاي کشور و سهم صادرات محصولات غيرنفتي و اتکاي کشور به منابع طبيعي، مي توان دريافت که بخش عمده ای از صنايع ما با ظرفيت هاي موجود و در چارچوب اکوسيستم موجود توان توسعه نوآوری و فناوری به صورت قوی و جدی را به تنهايي نداشته و به همين دليل توان رقابت پذيري بين المللي و ورود به بازارهاي جهاني از طريق عرضه محصولات نوآورانه و فناورانه را ندارند.

محمدی افزود: به همين دليل تمامي تلاش ما بر اين متمرکز شد که سازوکارهايي براي براي ارزيابي و ارتقا توان فناوري و نوآوري ملي طراحي و پياده سازي کنيم تا در نهايت در جهت توسعه يک اکوسيستم پايدار و تقويت کننده براي صنايع کشور در چارچوب نظام ملی نوآوری حرکت کنيم.

وی با اشاره به این موضوع که نظام ملی نوآوری کشور باید تقویت شود گفت: هسته اصلي نظام ملي نوآوري بنگاه ها هستند و اين بنگاه ها و صنايع مختلف هستند که در آنها توسعه فناوري و نوآوري شکل مي ‌گيرد، بنابراين در گام اول بايد متمرکز بر ارزيابي و ارتقا توان فناوري و نوآوري در بنگاه ها شويم.

رییس کمیته علمی و توسعه جایزه ملی مديريت فناوري و نوآوري افزود: در همین راستا در سال گذشته مدلي براي ارزيابي بنگاه هاي مختلف صنعتي و خدماتي ارايه کردیم و امسال دو مدل جديد براي ارزيابي و ارتقا دو دسته ديگر از بنگاه ها به صورت تخصصي طراحي شد که دسته اول آنها شرکت های کوچک فناور و دانش بنیان که نقشي کليدي براي خلق دانش و فناوري در اقتصادهاي دانش بينان دارند و دسته دوم شرکت های مادر تخصصی و هلدینگ که می توانند نقش راهبری و هدایت توسعه فناوری را در مجموعه شرکت هاي زيرمجموعه و در حجم بزرگي از اقتصاد کشور شکل دهند.

محمدی بیان کرد: در اين راستا ما يک نقشه راه کلان براي اين جايزه طراحي کرده ايم که در سالهاي آينده ارزيابي ساير عناصر نظام ملي نوآوري را نيز پوشش دهيم. هدف ما برای سال آینده این است که سایر نهادهای مرتبط با نظام ملي نوآوری مانند نهادهای مالی و پشتیبان توسعه فناوری از جمله صندوق ها، پارک های علم و فناوری ومراکز رشد، دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي را مورد ارزیابی قراردهیم.

رییس کمیته علمی و فناوری این جایزه خاطر نشان کرد: علاوه بر اين، در سال آینده تمرکز ما بر روی افراد کارآفرین، فناور و نوآور نیز خواهد بود تا بتوانیم پس از ارزیابی آنها، برترین کارآفرینان، فناوران و نوآوران را معرفی کنیم.

وی با اشاره به نقشه راه این جایزه گفت: در این دوره 83 شرکت ارزیابی شده اند و نتیجه ارزیابی برخی از شرکت ها حاکی از این بوده که آنها در مسير بلوغ و تعالي مديريت فناوري و نوآوري رشد و تعالی داشته اند و مي‌توان اثرات و نتايج برگزاري جايزه را در افزايش قابليت ها و خروجي‌ها و دستاوردهاي شرکت ها به خوبي مشاهده نمود. بر مبناي اين مدل شرکت‌ها بايستي در مسير چهار سطح بلوغ و تعالي از تعهد به توانمندي و سپس ايجاد شايستگي و در نهايت رقابت پذيري که نماد خلق ثروت در تراز جهاني است، حرکت کنند.

محمدی با اشاره به حمایت مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات از برگزاری این جایزه ملی گفت: با توجه به این حمایت ها و حضور نهادهای مرتبط با بخش صنعت و بخش خصوصی مانند خانه اقتصاد ایران، عملا توجه همزمان به جنبه های حاکمیتی و نيازهاي بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است و اميد است که بر مبناي اين نقشه راه تمامي ارکان اکوسيستم نظام ملي نوآوري کشور درگیر شده و در نهايت به رقابت پذيري ملي و شکل گيري اقتصاد نوآور و دانش بنيان کمک کنیم.