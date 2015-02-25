به گزارش خبرنگار مهر، فرزند پرفسور خدادوست بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با هماهنگی های انجام شده جمعه بعد از ظهر طی مراسمی شاهد تقدیر کمیسیون ملی یونسکو از پرفسور خدادوست خواهیم بود.

مهران خدادوست افزود: این برنامه قرار بود که در تهران انجام شود که با تاکید و پیگیری های انجام شده مکان این برنامه به شیراز و هتل شیراز انتقال یافت.

وی تصریح کرد: حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میهمان برای این شب دعوت شده و کمال خرازی سخنران این برنامه خواهد بود.

مراسم تقدیر از پرفسور خدادوست عصر جمعه در شیراز برگزار خواهد شد که علیرضا قربانی نیز حدود یک ساعت برنامه اجرا خواهد کرد.