به گزارش خبرگزاری مهر، این منتقد سینمایی که به تازگی چشم از جهان فروبسته یکی از نخستین کسانی بود که به عنوان مشاور دبیر جشنواره فیلم های علمی اهواز، کار شکل گیری این رویداد سینمایی علمی را آغاز کرد. او که پیش از این تجربه برپایی رویدادهای فرهنگی هنری مختلفی را در کنار خسرو نشان داشت، در این جشنواره هم به عنوان مشاور سینمایی فعالیت می کرد اما بیماری مجال فعالیت را از قوکاسیان گرفت و او در نیمه های راه از جمع برگزار کنندگان این رویداد جدا شد.



او پس از بازگشت از یک دوره درمانی بیماری‌اش در خارج از کشور، با دوستانش در اهواز تماس گرفت و از چند و چون برپایی این رویداد پرسید. چند روز مانده به برپایی این رویداد سینمایی زاون قوکاسیان چشم از جهان فروبست. دفتر یادبود او حالا در این جشنواره قرار گرفته تا دوستدارانش در این دفتر از او و نقش‌اش در سینمای ایران بنویسند.

در این دفتر متن های کوتاه و بلند زیادی در ایام برپایی جشنواره فیلم های علمی اهواز نوشته شده که برخی احساسی هستند و برخی از نقش او در نقد و سینمای ایران سخن گفته اند.