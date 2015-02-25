سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی تبریز مورد توجه ویژه شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبدالهپور چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز مهندس با اشاره به افزایش چشمگیر کمی و کیفی پروژههای عمرانی شهرداری تبریز، نقش مهندسان بخشهای مختلف را در این راستا، حساس و تعیینکننده خواند.
وی ادامه داد: در اجرای رویکردهای عمرانی، اصل کنترل کیفیت را باید یک سرمایه بدانیم نه یک هزینه اضافی زیرا با تحقق این موضوع، عمر پروژههای عمرانی حداقل به دو برابر افزایش خواهد یافت.
عبداله پور افزود: در این راستا، مهندسان حوزههای مختلف شهرداری تبریز باید سال آینده با احساس مسئولت بیشتری وارد عمل شوند.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز در ادامه با اشاره به حرکتهای چشمگیر عمرانی سال ۹۳ یادآور شد: پروژههای عمرانی سال ۹۳ حاصل همکاری و تعامل بین بخشهای مختلف شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده و نشان داد که تعامل رمز موفقیت در اجرای پرشتاب پروژههای عمرانی است.
وی افزود: سال گذشته، با اجرای پروژههای منطقهای به خصوص در حوزه حمل و نقل شاهد حرکتهای موثری و کارسازی بودیم.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز متذکر شد: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز تدوینشده، تعیین نقشهها، مطالعات و برآوردها موجود باشد، پروژهها با دقیق ترین شکل ممکن به ثمر خواهد رسید.
عبدالهپور با بیان این که طرح جامع و تفصیلی معاونت شهرداری، سند اجرای معاونت عمرانی است، اظهار داشت: در کنار طرحهای جامع و تفصیلی شهرسازی، نیازمند حرکتهای جدی در حوزه حملونقل و مطالعات فرهنگی هستیم تا بتوانیم خروجی رویکردهای خود را در قالب برنامههای پنج ساله و به صورت پروژههای پازلی تعریف و اجرا کنیم.
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