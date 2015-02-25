توسعه یک برنامه ملی راهکار دستیابی به مناطق ویژه علم و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابویی اردکان، ظهر امروز در دومین جلسه هم ‌اندیشی نمایندگان استان ‌های دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری اظهار داشت: مسئله محوری، برنامه محوری و ماموریت محوری، سه چالش اصلی در راه تحقق مناطق ویژه علم و فناوری است و از آنجا که دستیابی به علم و فناوری یک کار جمعی است، در مورد کارهای جمعی، حرکت بر روی این سه محور چالش برانگیز است.

وی عنوان کرد: نخست اینکه دستیابی به مناطق ویژه علم و فناوری یک مسئله نیست بنابراین نباید به آن نگاه مسئله محور داشت بلکه باید در این فرآیند، به یادگیری رسیده و در این مسیر از حلقه ای به حلقه دیگر برویم.

ابویی اردکان در مورد برنامه محوری نیز بیان کرد: ما برنامه ‌ریزی را به خوبی فرا گرفته ایم و ده ها سال است بر این منوال حرکت می کنیم اما در ساماندهی و اجرا بسیار ضعیف عمل می ‌کنیم در حالی که طراحی و ساماندهی، نیاز اصلی کشور است و برنامه ‌ریزی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و باید به جای برنامه‌ محوری، ذهن خود را معطوف به طراحی و معماری کنیم.

وی همچنین بیان کرد: ماموریت محوری برای دستگاه‌ ها کارآمد است اما برای کارهای بزرگی نظیر ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری، راهگشا نیست و در چنین فعالیت‌ های بزرگی، ماموریت محوری نزاع ایجاد می‌ کند زیرا هر شخص به دنبال انجام وظایف و مسئولیت‌ های خود است و در کارهای جمعی، این روحیه اشکال ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: به جای ماموریت محوری باید اکوسیستم ‌سازی کنیم زیرا اکوسیستم است که ما را سمت هدف هدایت کرده و به مقصد می ‌رساند اما باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی نیز باید در این اکوسیستم دیده شود.

ابویی اردکان بر توجه ویژه در تصمیم‌ گیری‌ ها به بخش خصوصی تاکید کرد و بیان داشت: لازم است بخش خصوصی در بسیاری از تصمیم ‌گیری‌ها و انجام کارهای بزرگ به ویژه در حوزه علم و فناوری وارد شود.

دومین جلسه هم‌اندیشی نمایندگان استان‌های دارای مجوز مناطق ویژه علم و فناوری با حضور نمایندگانی از پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مادر استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و بوشهر به میزبانی یزد برگزار شد.