دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: همزمان با روز ملی سلامت مردان، برنامه ویزیت رایگان مردان و کودکان کار در بوستان خواجوی کرمانی واقع در یکی از محلات جنوب شهر تهران انجام می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران، از حضور متخصصین اورولوژیست در این برنامه خبر داد و افزود: معاینه و مشاوره رایگان مردان و کودکان کار، با همکاری شهرداری تهران انجام می شود.

وی با اعلام اینکه مردان از آسیب های جسمانی و اجتماعی بیشتری نسبت به زنان برخوردارند، گفت: متاسفانه سلامت مردان در جامعه مغفول مانده است.

به گفته نوروزی، برنامه ویزیت رایگان مردان و کودکان کار از ساعت 9 صبح در بوستان جواجوی کرمانی واقع در خیابان شوش، خیابان شهید هرندی، خیابان ادیب برگزار می شود.