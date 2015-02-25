ممنوعیت تعقیب قانونی شرکت کنندگان در مناظره‌ های دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی فیض با بیان این مطلب افزود: طبق مجموعه قوانین رسمی و تصویب شده در آیین نامه برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و مناظره‌های دانشجویی که در قانون نیز به آن اشاره شده است، هیچ مشکل خاصی به دانشجویان شرکت‌کننده در مناظره‌ها پیش نمی‌آید و طبق قوانین، تعقیب قانونی افرادی‌که در جریان مناظره‌ها شرکت کرده‌اند ممنوع است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور تاکید کرد: ولی این به معنای سوء استفاده از قوانین نیست و به همین علت باید اخلاقیات در مناظره‌ها به طور جدی حفظ شود و مناظره‌ها به هیچ عنوان به مباحث و نظرات شخصی، توهین و بی حرمتی کشیده نشود و به همین علت رعایت اخلاقیات مهمترین و اساسی‌ترین مولفه برای انتخاب تیم‌های برگزیده در هر دوره و علی الخصوص در سطح مسابقات ملی مناظره دانشجویان است .

فیض، شاخصه‌های مهم در داوری مسابقات را فن بیان و جذابیت ارائه، استدلال منطقی، اخلاق مناظره و محتوای مستند و جالب دانست و تصریح کرد: در داوری به هیچ عنوان دیدگاه‌های شخصی اعمال نمی‌شود و دانشجویان می‌توانند با رعایت اخلاق بدون ترس از مشکلات دیگر به ارائه نظرات خود بپردازند و این امری است که تجربه سال‌های پیش نیز آن را ثابت کرده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در کشور ما همه جامعه اسلامی باید مبتکر، خلاق، هنرمند، پرسشگر و مسئولیت شناس و دوراندیش باشند و این مدلی است که مطلوب امام (ره) بود و بعد از ایشان مقام معظم رهبری به شدت بر آن تأکید دارند و وقتی بحث کرسی‌های آزاداندیشی را مطرح می‌کنند برای این است که همه جامعه این خصوصیات را داشته باشند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور افزود: از سال ۹۱ تاکنون سه دوره مسابقات مناظره دانشجویان برگزار شده و در پایان سال ۹۳ فرآیند دوره چهارم آغاز و در سال ۹۴ این مسابقات به ثمر خواهد رسید.

وی تاکید کرد: دانشجویان ابتدا در سطح استانی، بعد در سطح منطقه‌ای و بعد از آن در سطح کشوری در این مسابقات به مناظره خواهند پرداخت. الگوهایی از کشورهای دیگر در رابطه با مناظره جمع‌آوری شده و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با استفاده از الگوی سایر دانشگاه‌ها و تجربه‌های بین‌المللی الگویی را برای این مسابقات طراحی کرده است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ادامه داد:‌ داوری این مسابقات چند بعدی خواهد بود فن بیان یکی از ابعاد برای داوری است. اخلاق مناظره با محتوای مستند و جامعی که در مناظره قرار می‌گیرد از مؤلفه‌های دیگر داوری هستند. کشور ما بدون نظریات جدید و نظریه‌پردازان بومی دچار مشکل خواهد شد و امیدواریم این حرکت‌ها بتواند اندیشمندانی را آماده کند تا آنها نظریاتی را برای کمک به جامعه ارائه کنند.

وی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه همکاری بین دومعاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت گفت: این تفاهم‌نامه به منظور هم‌افزایی و همکاری مشترک در برنامه‌ریزی کلان فرهنگی و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی نظیر مشارکت در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و دانشجویی و همکاری در فعالیت‌های سراسری ویژه سبک زندگی اسلامی، همکاری و تعامل در استفاده از محصولات و خدمات فرهنگی سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاد دانشگاهی اعم از سازمان دانشجویان، سازمان فعالیت های قرآنی، سازمان انتشارات، مرکز افکارسنجی و ... منعقد می‌شود.

فیض با اشاره به این‌که یکی دیگر از مفاد این تفاهم‌نامه مشارکت معاونت فرهنگی وزارت بهداشت در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و مسابقات مناظره دانشجویی است تاکید کرد: جهت انجام اقدام عملی راه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها، مطالعاتی در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی انجام شده‌است. ما به این نتیجه رسیدیم که برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی مربوط اندیشمندان، صاحبنظران و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی خصوصا مقطع دکتر است لذا جهت بسط و گسترش و آموزش انجام مناظره صحیح و اصولی کرسی‌ها، مسابقات مناظرات دانشجویی را اجرا می‌کنیم.



وی افزود: کرسی‌های آزاداندیشی هدفش ایجاد فرهنگ مناظره و آزاداندیشی است. ما در راستای اجرایی شدن آئین‌نامه کرسی‌ها تلاش می‌کنیم و مسابقات مناظره تلاش می‌کند این فرهنگ عمومی با سرعت بیشتری اجرایی شود. همچنین در تلاشیم این مسابقات به دور از نمایش و به صورت واقعی برگزار گردد تا اصل دینی یکسانی قلب و زبان رعایت شود.