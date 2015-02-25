اعلام ترکیب دو تیم/حضور هواداران از شهرهای دیگر خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۶ تیم های فولاد خوزستان و السد قطر در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ترکیب ثابت خود را با حضور علیرضا سلیمی، یوسف وکیا، احمد آل نعمه، لئونارد مساریچ، مهرداد جماعتی، مهدی بدرلو، ماتیاس چاگو، محسن مسلمان، اسماعیل شریفات، ساسان انصاری و الویس نونگ وارد زمین کرد.

از سوی دیگر حسین عموته سرمربی تیم فوتبال السد قطر نیز با ترکیب سعد الشیب، عبدالکریم حسن، لی جونگ سو، علی اسد، نذیر بلحاج، ابراهیم ماجد، جاسر یحیی، مصعب خضر، خلفان ایراهیم، یوسف احمد و حسن الهیدوس تیم خود را وارد زمین کرد.

* برای انجام به موقع فروش بلیت در ورزشگاه ۳۰ نفر به عنوان فروشنده بلیت و ۶۰ نفر به عنوان ناظر بلیت فروشی در ورزشگاه انجام وظیفه می کردند.

* برخی تماشاگران قبل از ساعت ۱۲ در برابر در ورزشگاه الغدیر اهواز برای ورود تجمع کرده بودند که اکثر این تماشاگران از شهرهای اطراف به اهواز آمده اند. هوادارانی از شهرهای شادگان، ماهشهر، رامشیر، شوش، سوسنگرد، حمیدیه، اندیمشک، ایذه و رامهرمز با دست نوشته هایی در حمایت از فولاد به ورزشگاه آمده اند.

* تیم داوری و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت ۱۴ وارد محوطه چمن بازی شده و از آن بازدید کردند. مهمانان خارجی همچنین عکس هایی به یادگار با مسئولان هیئت فوتبال خوزستان و باشگاه فولاد ثبت کردند.

* بازیکنان تیم السد قطر ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه وارد محوطه چمن بازی شدند و دقایقی قدم زدند و سپس راهی رختکن شدند تا پس از تعویض لباس برای گرم کردن بدن هایشان به زمین بازگردند.

* هواداران فولاد خوزستان پرچم بسیار بزرگی که نام تیم فولاد روی آن نوشته شده تهیه کرده و پشت یکی از دروازه ها پهن کرده اند.

* بازار فروش پیراهن، پرچم، بوق و شال و کلاه فولاد مقابل ورودی های ورزشگاه داغ است. این در حالیست که گفته می شد قرار است کانون هواداران فولاد هم بین هواداران این تیم وسایلی رایگان توزیع کند.

* تماشاگرانی که زودتر به استادیوم الغدیر آمده اند از طریق بوفه های موجود اقدام به تهیه غذا کرده و با نشستن در چمن های موجود در محوطه استادیوم مشغول صرف ناهار شدند.