طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت گامی به سوی تأمین عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با چهاردهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان قم با حضور در آموزشگاه بهورزی از روند طرح تحول نظام سلامت که به صورت پایلوت در قم اجرا میشود بازدید کرد.
وی در بازدید از این طرح با توجه به فرهنگها و قومیتهای مختلفی که در قم زندگی میکنند اجرای این طرح را مناسب دانست و گفت: بهتر است تا این طرح به صورت یکپارچه انجام شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح پوشش خدمات بهداشتی و درمانی ساکنین حاشیه شهرها را جزو مرحله دوم طرح تحول سلامت عنوان کرد و افزود: ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها ساکن هستند که فاقد خدمات بهداشتی و درمانی هستند و با اجرای این طرح که در قم به صورت پایلوت اجرا میشود تا پایان سال آینده تمام این افراد تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرار میگیرند.
وی با این بیان که قرار شده است کل شهر قم و حاشیه آن زیر پوشش این طرح قرار بگیرد، تصریح کرد: در این طرح به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک کارشناس مراقبت سلامت ایجاد میشود که بسته خدمات بهداشتی و درمانی را که عمدتا پیشگیری است را ارائه میکند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امیدواریم این طرح به سراسر کشور تعمیم داده شود، گفت: با یاری خداوند در این دولت شبکه بهداشتی را که بیش از ۳۰ سال در روستا متوقف شده است را به شهرها و کلان شهرها تسری خواهیم داد.
وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم سیمای بیماریها را در کشور ترسیم کنیم و بتوانیم با مداخله برای کاهش بیماریها به خصوص بیماریهای غیر واگیر و قلبی و عروقی و نیز سکتههای مغزی گام برداریم این امر بدون داشتن پوشش شبکه یکپارچه ممکن نخواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان از ساخت بیمارستانی مجهز با ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تخت خواب در قم با دستور رئیس جکهور خبر داد
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با چهاردهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید به استان قم با حضور در آموزشگاه بهورزی از روند طرح تحول نظام سلامت که به صورت پایلوت در قم اجرا میشود بازدید کرد.
وی در بازدید از این طرح با توجه به فرهنگها و قومیتهای مختلفی که در قم زندگی میکنند اجرای این طرح را مناسب دانست و گفت: بهتر است تا این طرح به صورت یکپارچه انجام شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح پوشش خدمات بهداشتی و درمانی ساکنین حاشیه شهرها را جزو مرحله دوم طرح تحول سلامت عنوان کرد و افزود: ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها ساکن هستند که فاقد خدمات بهداشتی و درمانی هستند و با اجرای این طرح که در قم به صورت پایلوت اجرا میشود تا پایان سال آینده تمام این افراد تحت پوشش خدمات بهداشت و درمان قرار میگیرند.
وی با این بیان که قرار شده است کل شهر قم و حاشیه آن زیر پوشش این طرح قرار بگیرد، تصریح کرد: در این طرح به ازای هر ۱۰۰۰ نفر یک کارشناس مراقبت سلامت ایجاد میشود که بسته خدمات بهداشتی و درمانی را که عمدتا پیشگیری است را ارائه میکند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امیدواریم این طرح به سراسر کشور تعمیم داده شود، گفت: با یاری خداوند در این دولت شبکه بهداشتی را که بیش از ۳۰ سال در روستا متوقف شده است را به شهرها و کلان شهرها تسری خواهیم داد.
وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم سیمای بیماریها را در کشور ترسیم کنیم و بتوانیم با مداخله برای کاهش بیماریها به خصوص بیماریهای غیر واگیر و قلبی و عروقی و نیز سکتههای مغزی گام برداریم این امر بدون داشتن پوشش شبکه یکپارچه ممکن نخواهد بود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان از ساخت بیمارستانی مجهز با ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تختخواب در قم با دستور رئیس جمهور خبر داد.
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