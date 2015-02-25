جریمه ۳۰ میلیون تومانی قطع درختان توسط شورای شهر مشهد پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله كاظمی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته درختكاری، ‌ كه در ساختمان معاونت محیط زیست شهرداری مشهد برگزار شد برخی سیاست های كلان شهرداری را در خصوص فضای سبز شهری برشمرد و اظهار داشت: یكی از دغدغه های ما قطاعی درختان در بخش های مختلف و در حاشیه ساخت و سازهای شهری است.

وی ادامه داد: بحث نهادینه كردن این موضوع و رسیدگی بهتر به تخلفات قطاعی درخت، شرایط مربوط به تخلفات در این زمینه در كمیسیون ماده هفت تعیین شده كه پس از تصویب در شورای شهر قابل اجرا خواهد بود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهری شهرداری مشهد ادامه داد: طبق لایحه شهرداری عوارض قطع درختان بدون مجوز كمیسیون ماده هفت تا ده برابر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این كه در صورت تصویب این لایحه در شواری شهر، ‌ اجرایی شدن آن در دستور كار شهرداری قرار خواهد گرفت، افزود: دلیل این افزایش عوارض این است كه شهروندان در طراحی نقشه ساختمان ها به حفظ درختان دقت بیشتری داشته باشند.

كاظمی ادامه داد: جرایم مطرح شده به مبالغی بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید و این امر به عنوان عامل بازدارنده ای جهت حفظ فضای سبز موجود در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این كه تغییركاربری و ساخت و سازهای مسكونی باعث تخریب بیش از حد فضای سبز شهری شده ادامه داد: پیش از این رسیدگی به تخلفات مربوط این حوزه در مراجع قضایی باعث طولانی شدن پروسه آن می شد كه بعضا انتظارات ما را در تشكیل پرونده برآورده نمی كرد.

كاظمی ادامه داد: جهت حل این مشكل اولین شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به تخلفات در حوزه فضای سبز شهری در شهرداری مشهد تشكیل شد كه علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها، ‌تأثیرگذاری مورد انتظار را خواهد داشت.

وی به آموزش كارشناسان محیط زیست به عنوان ضابطین این شورا اشاره كرد و گفت: حدود ۳۰۰ نفر از كارشناسان شهرداری با كمك معاونت آموزش دادگستری آموزش داده شدند و این گروه پرونده های مربوطه را به صورت مستقیم به این شورای حل اختلاف ارسال می كنند.

كاظمی با بیان این كه در برخی طرح های ترافیكی مجبور به جابجایی و گاهی قطع درختان شده ایم افزود: یك خزانه توسط شهرداری و با همكاری بخش خصوصی ایجاد شده كه در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار اصله درخت در آن نگهداری می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری بیش از هشت هزار اصله درخت از این خزانه در سطح شهر كاشته خواهند شد.

وی به توجه شهرداری به كاشت درختان در خیابان های فرعی و مقابل منازل اشاره كرد و گفت: با ایجاد شبكه فاضلاب در چند سال گذشته تأمین آب این درختان با مشكل مواجه شد كه در صورت استقبال شهروندان هزینه آبیاری درختان مقابل منازل از محل عوارض نوسازی به شهروندان پرداخت خواهد شد.

كاظمی با اشاره به مساحت زیاد فضای خالی ساختمان های اداری كه قابلیت درختكاری دارند گفت: با هزینه شهرداری در این ادارات اقدام به درختكاری می كنیم و تا كنون نزدیك به ۱۵۰هكتار از زمین های در اختیار ادارات درختكاری شده است.

وی از كاشت بیش از ۲۰۰هزار درخت در سطح شهر خبر داد و گفت: سرانه فضای سبز در بعضی نقاط شهری به دلیل مسائل تملك زمین مانند منطقه ثامن ‌بسیار پایین است كه در این مناطق گروه های ساختمانی ج و د مالكین مكلف به اختصاص ۶۰درصد مساحت پشت بام به فضای سبز اختصاص دهند.

كاظمی گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری برای حوزه معاونت خدمات شهری حدود ۱۶ درصد از كل بودجه شهرداری را شامل می شود كه از این مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومانی تا ۸۰ درصد در جهت توسعه فضای سبز شهری اختصاص داده خواهد شد.

وی در خصوص آبیاری فضای سبز شهری گفت: نمی توانیم به خاطر كمبود منابع آبی به فضای سبز توجه نكنیم و بهترین كاری كه می توانیم در این شرایط بحران آب انجام دهیم تصفیه فاضلاب شهری و استفاده آن در آبیاری فضای سبز است.

كاظمی افزود: برای استفاده از فاضلاب نیاز به ایجاد تصفیه خانه هایی با استانداردهای جهانی داریم كه طی تفاهم نامه ای با شركت آب و فاضلاب استان مقرر شد پساب خام در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: طی لایحه ای طرح احداث ۲۰ تصفیه خانه محلی با مشاركت بخش خصوصی به شورای اسلامی مشهد ارسال شده است كه در صورت تصویب می توان بدون نیاز به سرمایه گذاری دولت در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

كاظمی به موضوع جداسازی آب شرب از آب خام اشاره كردو گفت:‌ اوایل سال بعد در طول ۲۳۴ كیلومتر از شرق تا غرب مشهد لوله گذاری آب خام انجام خواهد شد.

وی با بیان این كه مخازنی با ظرفیت بیش از هزار مترمكعب تعبیه شده تا آب تصفیه خانه های محلی در آن نگهداری شود.