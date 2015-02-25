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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۷

شهین باهر:

عملکرد حوزه‌های فنی و مهندسی در دید مستقیم شهروندان قرار دارد

عملکرد حوزه‌های فنی و مهندسی در دید مستقیم شهروندان قرار دارد

تبریز- رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: عملکرد حوزه‌های فنی و مهندسی در دید مستقیم شهروندان قرار دارد و این خود مردم است که این امور را ارزیابی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز مهندس اظهار داشت: مهندسان در طول تاریخ، توسعه و تحول شهرها را رقم زده‌اند که این روند در طول تاریخ، استمرار داشته و بر همین اساس، امروز نقش مهندسان در ارتقای شاخص‌های توسعه تعیین‌کننده است.

وی، جامعه بی‌بهره‌ از توان مهندسان را بی بهره از  پیشینه تمدن و فرهنگ دانست و گفت: ارتقای جایگاه مهندسان در وهله اول نیازمند تقویت باور و اعتماد به نفس در خود این مجموعه و در درجه دوم، نیازمند پشتیبانی متقابل این قشر از یکدیگر است.

شهین‌باهر تاکید کرد: قابلیت های فنی و مهندسی شهرداری تبریز، موجب سربلندی حوزه عمران شهر در سال  ۹۳ شد و بر همین اساس، ارج و اعتبار این قشر باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر اضافه کرد: نباید دانش فنی مهندسی وارد مسایل حاشیه‌ای شود زیرا چنین امری، قطعا روند محاسبات و تمهیدات فنی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار داشت: بازخورد عملکرد مهندسان در هر حالت، مورد ارزیابی مستمر شهروندان قرار دارد و همین موضوع،  تفاوت اساسی حوزه‌های فنی و مهندسی با سایر شاخه های علمی است.

کد مطلب 2506791

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