به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز مهندس اظهار داشت: مهندسان در طول تاریخ، توسعه و تحول شهرها را رقم زده‌اند که این روند در طول تاریخ، استمرار داشته و بر همین اساس، امروز نقش مهندسان در ارتقای شاخص‌های توسعه تعیین‌کننده است.

وی، جامعه بی‌بهره‌ از توان مهندسان را بی بهره از پیشینه تمدن و فرهنگ دانست و گفت: ارتقای جایگاه مهندسان در وهله اول نیازمند تقویت باور و اعتماد به نفس در خود این مجموعه و در درجه دوم، نیازمند پشتیبانی متقابل این قشر از یکدیگر است.

شهین‌باهر تاکید کرد: قابلیت های فنی و مهندسی شهرداری تبریز، موجب سربلندی حوزه عمران شهر در سال ۹۳ شد و بر همین اساس، ارج و اعتبار این قشر باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر اضافه کرد: نباید دانش فنی مهندسی وارد مسایل حاشیه‌ای شود زیرا چنین امری، قطعا روند محاسبات و تمهیدات فنی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اظهار داشت: بازخورد عملکرد مهندسان در هر حالت، مورد ارزیابی مستمر شهروندان قرار دارد و همین موضوع، تفاوت اساسی حوزه‌های فنی و مهندسی با سایر شاخه های علمی است.