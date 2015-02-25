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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

در رقابت های دسته یک کشور/

تیم والیبال نشسته خراسان رضوی جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد

تیم والیبال نشسته خراسان رضوی جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد

مشهد- تیم والیبال نشسته شرکت مخابرات خراسان رضوی در مرحله نهایی مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور با کسب برتری در مقابل حریفان جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نهایی مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور که صبح امروز با حضور ۵ تیم شامل هیئت استان مرکزی، چالوس، آزادشهر، فیروزه قزوین و شرکت مخابرات خراسان رضوی در مشهد برگزار شد تیم مخابرات مشهد موفق شد با کسب ۱۰ امتیاز به عنوان تیم صدر نشین جواز حضور در لیگ برتر کشور را کسب کند.

این رقابت ها که از سوم اسفند در سالن شهدای مخابرات استان به صورت دوره ای با حضور ۵ تیم برگزار و تا امروز ادامه داشت در نهایت با صدرنشینی و صعود تیم های شرکت مخابرات خراسان رضوی با ۱۰ امتیاز و هیئت چالوس با کسب ۸ امتیاز پایان یافت.

ابوالفضل اسماعیلی، جواد رفائی، محمد طاهری، رئوف روشن، عبدالله هوشیار، علی اصغر پورطاهونچی، جعفر افشاری، مهدی عسگری، وحید مرادی، هادی انصاری، مهدی حیدقی زاده و محسن براتی به سرپرستی علیرضا اختری و مربیگری محمد مصطفوی اعضای تیم شرکت مخابرات خراسان رضوی را در این پیکارها تشکیل دادند.

کد مطلب 2506797

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