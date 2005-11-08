ارتش نبايد دخالت كند / خشونت ها بيانگر قيام قابل پيش بيني قربانيان تبعيض است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، رئيس اتحاديه جنبش مردمي در مجمع ملي فرانسه در واكنش به درگيري هاي اخير در حومه پاريس تمام مردم اين كشور را به اتحاد و همبستگي با رئيس جمهوري و دولت فرانسه فراخواند.

برنارد آكوير در اين زمينه اظهار داشت : وضعيت كنوني حاد و بحراني است و در اين شرايط نبايد اظهارات جنجال برانگيزي ازسوي سياستمداران بيان شود.

وي تاكيد كرد: در اين شرايط ما به همه مردم براي حمايت از اقدامات دولت كه به منظور برقراري سريع نظم نهايت تلاش خود را به كار گرفته است، نياز داريم.

كريستين بوتين نماينده اتحاديه جنبش مردمي نيز، نخست وزير، سران احزاب و تمامي نمايندگان مجلس فرانسه را به تلاش براي برقراري هرچه سريعتر نظم و آرامش در كشور فراخواند.

ازسوي ديگر، آنيك لپتيت سخنگوي حزب سوسياليست فرانسه حمايت خود را افراد قرباني اين درگيري شهري و تمام كساني كه در منطقه حضور دارند به ويژه ماموران پليس اعلام كرد.

اين حزب همچنين ضعف و عقب نشيني دولت در محله هاي ناآرام را مورد تقبيح قرار داد و خواستار برقراري آرامش شد.

لپتيت در گفت وگويي تلويزيوني گفت: ما منتظر يك سخنراني قوي و مسوولانه ازسوي مقامات بلندپايه كشور هستيم كه اعتماد را در بين مردم به وجود آورد.

حزب محيط زيست فرانسه نيز رفتار ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در برابر سخنان تحريك آميز نيكولا ساركوزي وزير كشور را نسنجيده و مورد تقبيح قرار داد.

همچنين اتحاديه كمونيست انقلابي فرانسه ، دولت را مسوول كامل وضعيت ناهنجار كنوني در محله هاي ناآرام معرفي كرد و خواستار يك حركت مشترك جوانان و ساكنان اين مناطق به همراه نيروهاي چپ گرا براي بركناري وزير كشور و مخالفت با سياست دولت شد.

به گزارش مهر، ژان ماري لوپن رئيس جبهه ملي فرانسه نيز وضعيت در محله ها را بسيار حاد و بحراني عنوان كرد و اين درگيري ها را سرآغاز يك جنگ داخلي دانست.

مارين لوپن دختر وي كه معاون رئيس جبهه ملي نيز است، روز جمعه خواستار برقراري وضعيت اضطراري در تمامي مناطق ناآرام شده بود.

برنارد تيبولت دبيركل فدراسيون بانك ها و نهادهاي مالي فرانسه نيز اظهارنظر كرد كه هيچ پاسخ محكمي براي رفع مشكلات در محلات ناآرام كه مي تواند جوي از خشونت را به همراه داشته باشد، ارايه نشده است.

تيبولت همچنين خواستار يافتن راه حل هاي اساسي به ويژه در زمينه هاي آموزش و پرورش، شغل، مسكن و مبارزه با تبعيض نژادي در دراز مدت شد.

ازسوي ديگر، فدراسيون عمومي شركت هاي كوچك و متوسط فرانسه خواستار استقرار نظم عمومي شدند.

اين درحاليست كه در واكنش به اظهارات اخير دومينيك دو ويلپن نخست وزير فرانسه مبني بر بكارگيري ارتش براي برقراي نظم در محلات ناآرام، اتحاديه ملي سنديكاهاي خودمختار فرانسه با ايده استفاده از ارتش در اين حوادث مخالفت كرد و نيروهاي پليس را به خويشتنداري و آرامش فراخواند.

جنبش مخالفت با نژادپرستي و دوستي بين مردم در فرانسه نيز از خشونت هاي اخير در حومه پاريس اظهار تاثر و حيرت كرد و اظهار داشت كه اين خشونت ها بيانگر قيام قابل پيش بيني قربانيان تبعيض است. وي همچنين خواستار پاسخ سريع دولت براي ساكنان محله هاي ناآرام شد.

اتحاديه حقوق بشر فرانسه نيز بر تغييراتي اساسي در سياست دولت تاكيد نمود.

پليس اعلام كرده است تا ساعت 4 صبح روز امروز( سه شنبه) 814 خودرو در آتش سوخت كه نسبت به همين زمان در روز دوشنبه كاهش كمي داشته است.چهار افسر پليس هم زخمي شده اند كه نسبت به 34 افسر مجروح شده در روز گذشته كاهش محسوسي داشته است. پليس همچنين گفته است كه 143نفر را دستگير كرده است.

اين ناآرامي ها وارد سيزدهمين روز متوالي خود شده است، دوويلپن نخست وزير فرانسه در يك گفتگوي تلويزيوني اعلام كرد مقامات منطقه بايد هر جا كه لازم باشد مقررات منع آمد و شد برقرار كنند.

درگيري هاي اخير در پاريس پس از آن آغاز شد كه دو نوجوان سياه پوست فرانسوي اواخرهفته گذشته در يكي از شهرك هاي حومه پاريس توسط نيروهاي پليس هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

اين دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!