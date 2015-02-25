به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه اجتماعی و فرهنگی افزود: اگر موارد پیمایش شده مورد بررسی‌های کمی قرار نگیرند اعتبار مالی کشور را صرف حوزه‌هایی می‌کنند که مشکل اساسی نبوده و تنها حساسیت اجتماعی ایجاد می‌کند.

وی اظهار داشت: اگر بتوانیم ۴۴ ساعت کاری در طول هفته را رعایت کنیم هیچ مشکلی از نظر تعداد تعطیلات پیش نمی‌آید در صورتی که عملاً این‌طور نیست.

استاندار زنجان ایجاد اختلال در امور فرهنگی را از مضرات زیاد بودن تعطیلات عنوان کرد.

انصاری تاکید کرد: استانداری با افزایش تعداد تعطیلات موافق نیست و بیشتر تمایل دارد این میزان به ۱۵ تا ۲۰ روز در سال کاهش یابد.

وی افزود: در واقع هنگام تصویب تعطیلات باید به جای کارکنان دولت کل کشور را در نظر گرفت.

استاندار زنجان گفت: اگر مبنا را بر ۴۴ ساعت کار دولتی در هفته، ۱۹۲ ساعت کار ماهانه کارگران و ۱۶ ساعت تدریس واحد درسی قرار داده و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم می‌توانیم به میزان تعطیلات خود اضافه کنیم می بینیم که آمار بهره‌وری کشور خیلی کمتر از این میزان است.

وی به پایش عملکرد دولت تدبیر و امید اشاره کردو گفت: مردم از عملکرد دولت راضی نیستند و برداشت‌هایی که از نظرات مردم در خصوص نظام اداری بیان می‌شود با آنچه ما می‌دانیم و برداشت می‌کنیم تناسب و سنخیتی ندارد.