سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ محیط زیست افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد نبوی مدیرکل دفتر ارزیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم رونمایی از این سامانه ارتباطی گفت:تماس با این سامانه کاملا رایگان است و از فردا (پنجشنبه) آماده دریافت پیام های محیط زیستی مردم هستیم.



وی افزود: حدود ۶ ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، تماس های مردمی برای مخابره کردن مخاطرات زیست محیطی بسیار زیاد شد از این رو از۹ ماه پیش ریاست سازمان دستور راه اندازی این سامانه را صادر کرد.



وی ادامه داد: امروز این سامانه راه اندازی شده و ۲۱ استان دارای خط مستقل ۱۵۴۰ هستند و تمام آنها به شبکه اصلی که در اتاق کشیک سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است وصل شده اند.



نبوی گفت: هر ایرانی از هر نقطه ازکشور ودر هرزمان می تواند پیام محیط زیست خود را در این سامانه ثبت کند.



وی تاکید کرد: استان ها موظف هستند درهمان روز پاسخگو این پیام باشند اما اگر نتوانند، ازطریق شبکه مرکزی این پیام ها دسته بندی و رسیدگی می شود.



به گفته وی، هرماه گزارشی از پیام های دریافت شده در سامانه ۱۵۴۰ اعلام می شود که در آن زمان می توان نوع شکایات ها را مبنی براینکه از چه نوعی است دسته بندی کرد.



وی گفت:از این طریق دغدغه زیست محیطی مردم با دسته بندی پیام ها در مورد پسماند، آلودگی هوا یا حیات وحش مشخص و گزارش ارائه می شود.



نبوی درباره کشفیات یک سال گذشته سازمان محیط زیست گفت: در یک سال گذشته عملیات کشف در چهار استان شامل تهران، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان غربی انجام شد که درصدد انجام مرحله دوم آن هستیم.



وی افزود:در این عملیات ۹۵۰ قطعه از اجزای حیوانات شامل سر تاکسیدرمی شده، پوست، پنجه و شاخ و حدود ۱۰۰ قبضه سلاح کشف شد.