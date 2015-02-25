جزییات دیدار هیئت فرانسوی با بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بشار اسد در دیدار هیئتی از پارلمان فرانسه -شامل ژاک میار معاون رئیس کمیته دوستی فرانسه-سوریه، فرانسوا زوشیتو عضو مجلس سنای فرانسه، پاتریک بارکاند بازرس کل در وزارت دفاع فرانسه و استفان رافویون مشاور امنیتی در سفارت فرانسه در بیروت و ژوم توسن که اولین دیدار از این نوع ازچند سال قبل محسوب می شود- با وی گفت: سوریه همواره خواهان توسعه و تقویت روابط خود با کشوری دیگر بر اساس احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی و منافع مشترک است.

وی به نقش نمایندگان پارلمانی در عقلانی کردن سیاستهای حکومتی در تحقق منافع ملتها اشاره کرد و افزود: مبارزه با تروریسم اراده سیاسی واقعی را طلب می کند و فایده مبارزه با تروریسم به همه می رسد همانطور که خطرات تروریسم متوجه همگان است. اگر با تروریسم بر اساس این اصل برخورد شود به طور حتم نتایج ملموسی را در اسرع وقت ملاحظه خواهیم کرد.

بشار اسد تاکید کرد: سوریه بر این اساس به طور دائم در راستای تشویق همکاری میان کشورها حرکت کرده است زیرا آن را راهکار موثر برای توقف گسترش تروریسم و نابودی آن می داند.

ژاک میارد ضمن خودداری از فاش کردن محتویات دیدار اعلام کرد: ما با بشار اسد به مدت یک ساعت دیدار کردیم و اوضاع بسیار خوب بود.

در این دیدار هیئت فرانسوی به تمایل بسیاری از نمایندگان پارلمان فانسه برای سفر به سوریه و اطلاع از وضع میدانی و انتقال واقعیت به ملت سوریه اشاره و بر اهمیت هماهنگی و تبادل اطلاعات میان سوریه و فرانسه در موضوعات مشترک تاکید کردند و ثبات و امنیت در منطقه و همکاری با سوریه برای توقف تروریسمی که فقط خطری برای ملتهای خاورمیانه نیست بلکه علیه کل اروپاست دانستند.