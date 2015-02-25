ورود به عرصه کار و تولید نیازمند تخصص و علم است

به گزارش خبرنگار مهر، احتشام حاجی پور چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی مرکز کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های ناحیه دو تبریز اظهار داشت: با یک نقشه راه مدون و تعریف شده می توان به طرف ایده آل ها حرکت کرد و بدون این سیستم امکان رشد وجود دارد اما امکان توسعه وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت و کیفیت کنونی تولید و لزوم توجه همه جانبه دست یابی به تولیدات و محصولات کیفی در کشور گفت: امروزه تولید متعارف در تمام کشورها پیشرفته مردود و جایگاه خود را از دست داده و جای خود را به تولیدات فوق متعارف داده است.

حاجی پور وجود برخی رانت ها را عامل اساسی در عدم رسیدن کشور به رشد و توسعه همه جانبه دانسته و افزود: باید تعارفات را کنار گذاشته و کسانی را به عرصه کار و تولید آورد که واقعا لیاقت و تخصص آن کار را داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: باید در جهت شکوفایی استعدادهای هنری و کاری دانش آموزان تلاش لازم صورت گیرد تا این قشر بتوانند آینده خوبی در بازار کار کشور داشته و علاوه بر تامین خود، گامی در جهت توسعه استان و کشور بردارند.

خدایی، رئیس اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان نیز طی سخنانی با اشاره به توجه ویژه آموزش و پرورش به سه موضوع آموزش، پژوهش و فروش گفت: تحقیق و پژوهش باید به کالا و ثروت تبدیل شود و ما این کارها را باید از مدارس به ویژه هنرستان ها آغاز کنیم.

وی ادامه داد: هنرستان ها باید مراکز اصلی کارآفرینی و ویترین و محل فروش تولیدات دانش آموزان باشد و دانش آموزان باید بتوانند مقداری از نیازهای اساسی جامعه را با تبدیل تئوری و آموزش به تولید برآورد کنند.