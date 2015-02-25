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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

حاجی پور:

ورود به عرصه کار و تولید نیازمند تخصص و علم است

ورود به عرصه کار و تولید نیازمند تخصص و علم است

تبریز - رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی گفت: ورود به عرصه کار و تولید نیازمند تخصص و علم کافی بوده و نباید وجود برخی تبعیضات سبب ورود افراد نالایق به عرصه کار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احتشام حاجی پور چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی مرکز کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های ناحیه دو تبریز اظهار داشت: با یک نقشه راه مدون و تعریف شده می توان به طرف ایده آل ها حرکت کرد و بدون این سیستم امکان رشد وجود دارد اما امکان توسعه وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت و کیفیت کنونی تولید و لزوم توجه همه جانبه دست یابی به تولیدات و محصولات کیفی در کشور گفت: امروزه تولید متعارف در تمام کشورها پیشرفته مردود و جایگاه خود را از دست داده و جای خود را به تولیدات فوق متعارف داده است.

حاجی پور وجود برخی رانت ها را عامل اساسی در عدم رسیدن کشور به رشد و توسعه همه جانبه دانسته و افزود: باید تعارفات را کنار گذاشته و کسانی را به عرصه کار و تولید آورد که واقعا لیاقت و تخصص آن کار را داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: باید در جهت شکوفایی استعدادهای هنری و کاری دانش آموزان تلاش لازم صورت گیرد تا این قشر بتوانند آینده خوبی در بازار کار کشور داشته و علاوه بر تامین خود، گامی در جهت توسعه استان و کشور بردارند.

خدایی، رئیس اداره فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان نیز طی سخنانی با اشاره به توجه ویژه آموزش و پرورش به سه موضوع  آموزش، پژوهش و فروش گفت: تحقیق و پژوهش باید به کالا و ثروت تبدیل شود و ما این کارها را باید از مدارس به ویژه هنرستان ها آغاز کنیم.

وی ادامه داد: هنرستان ها باید مراکز اصلی کارآفرینی و ویترین و محل فروش تولیدات دانش آموزان باشد و دانش آموزان باید بتوانند مقداری از نیازهای اساسی جامعه را با تبدیل تئوری و آموزش به تولید برآورد کنند.

کد مطلب 2506807

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