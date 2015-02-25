نگاه به تیم های لیگ یک عادلانه باشد/ فوتبال اردبیل حمایت شود

محمد ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تیم شهرداری امروز عاملی برای شور و نشاط اجتماعی و روحی و روانی بیش از یک میلیون اردبیلی بوده و همانند تیمهای با اصالت و ریشه دار کشور این تیم نیز برای هواداران و مردم این استان دارای اهمیت و توجه است.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال شهرداری اردبیل نیز از تیمهای ریشه دار و با اصالت در فوتبال کشور است، تاکید کرد: مهمتر اینکه تیم شهرداری اردبیل از ابتدا به دور از هرگونه بی اخلاقی، ناپاکی و حاشیه به دنبال ترویج روح ورزش در این استان و کشور بوده و با رعایت موازین قانونی از جار و جنجال های مرسوم بدور بوده است.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل روند باشگاه داری در تیم فوتبال شهرداری اردبیل را یک روند پاک با تاکید بر پرورش و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان این استان و حتی کشور برشمرد و تاکید کرد: در این مسیر بی شک نیازمند این هستیم که نگاه به این تیم نگاه عدالت مدار و عادلانه باشد.

وی با بیان اینکه این تیم به عنوان اولین تیم استان اردبیل پس از ۱۵ سال به لیگ دسته یک کشور صعود کرده است، تصریح کرد: این استان به لحاظ فوتبالی دارای ظرفیتهای قابل توجهی است که باید حمایت شود و در این راستا چشم به حمایتهای قانونی و نگاه عادلانه مجموعه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم.

جزو سه تیم پرتماشاگر لیگ هستیم

ربیعی تیم شهرداری اردبیل را جزو سه تیم پرتماشاگر لیگ یک کشور پس از تیمهای نساجی مازندران و تا حدودی نفت آبادان دانست و متذکر شد: در حالی که امروز برای بازیهای بزرگ کشور از جمله بازیهای خانگی استقلال و پرسپولیس چند هزار نفر به استادیوم نمی روند، در بازی خانگی تیم شهرداری بیش از پنج هزار نفر حاضر می شوند که قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه اگر ظرفیت ورزشگاه تختی اردبیل بیش از این نیز گنجایش داشت، بی شک تماشاگران بیشتری حضور می یافتند، ادامه داد: هم اکنون مسیری را طی می کنیم که در فوتبال بی تماشاگر کشور یک روند دلگرم کننده است و باید این ویژگی ها مد نظر مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ قرار گیرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به اتفاقات هفته های اخیر و بویژه بازی تیم شهرداری اردبیل با فجرسپاسی شیراز که به ضرر تیم اردبیلی بوده است، عنوان کرد: در حالی بازی هفته پیش شهرداری در شیراز و زیر برف و بوران برگزار شد که حتی خطوط زمین مشخص نبود و داور می توانست این بازی را برگزار نکند، مهمتر اینکه این بازی به دلیل عدم وجود توپ استاندارد با توپ غیر استاندارد برگزار شد که نقض آشکار آیین نامه مسابقات بود.

نباید سازمان لیگ اجازه دهد حق مردم اردبیل ضایع شود

وی این روند را به ضرر تیمی همانند شهرداری اردبیل دانست و بیان داشت: البته به هیچ عنوان به دنبال توجیه باخت مقابل تیم فجر نیستیم و برای مردم و تیم شیراز که مزین به نام شهید سپاسی است و با این اعتقاد که هرچه داریم از برکت خون شهداست، تبریک می گوییم، اما این صحبتها و مجموع صحبت های ما دنباله سخنانی است که طی روزهای اخیر داشتیم و همچون تیمهای دیگر به دنبال احقاق حقوق خود هستیم با این شرایط که دنبال جنجال و جریان سازی نیستیم.

ربیعی خواستار نظارت بیشتر بر لیگ دسته یک کشور شد و افزود: تمام خواسته ما از رئیس فدراسیون فوتبال، رئیس سازمان لیگ، کمیته داوران و اجرایی مسابقات این است که نهایت دقت و نظارت را بر لیگ دسته یک داشته باشند تا حق مردم این استان و فوتبال شهرداری اردبیل و استعدادهای سرشار آن ضایع نشود.

وی با بیان اینکه نباید قربانی برخی جریان سازیها و جنجالها شویم، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که در ادامه این رقابتها و در هفته های حساس پایانی حق تیم شهرداری اردبیل به مانند بازی با فجرسپاسی شیراز پایمال نشود و در این مسیر به توجه و حمایتهای سازمان لیگ و کمیته داوران نیاز داریم.