۱۷۰۲تن کالا در بورس منطقه آزاد انزلی معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی، کالاهای مورد معامله در بورس كالای منطقه آزاد انزلی از محصولات شيميايی تولیدی مجتمع های پتروشيمی كشور به ارزش افزون بر ۱۵ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال است.

در معاملات اين هفته بورس كالای منطقه آزاد انزلی، ۸۶۰ تن اوره توليدی پتروشيمی كرمانشاه به ارزش افزون بر ۸ ميليارد و ۵۶۸ میلیون ريال و ۲۲ تن دی اتانول دی آمين توليد شده در پتروشيمی شازند با ارزش بيش از ۹۲۷ ميليون ريال معامله شد.

همچنین اسيد سولفوريك پتروشيمی رازی به وزن ۸۰۰ تن و ارزش ۲ ميليارد و ۵۲۶ ميليون ريال و ۲۰ تن اسید ترفتالیک تولیدی پتروشیمی شهید تندگویان به قیمت افزون بر ۳۷۲ میلیون ریال از سوی شركتها خريد و فروش شد.

نخستين تالار بورس كالای مناطق آزاد كشور، به عنوان حلقه تكميل كننده روند طی شده از سوی اين سازمان جهت رونق فضای كسب و كار اقتصادی در محدوده منطقه، از تابستان سال جاری در منطقه آزاد انزلی شروع به فعاليت کرده است كه بالا بردن شفافيت در روند مبادلات تجاری و حذف واسطه های تجاری به منظور ايجاد يك مزيت رقابتی از جمله اهداف ايجاد بورس كالا، در این منطقه است.