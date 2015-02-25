شرکت گازوآب روستایی البرز از تهران جداشد/مطالبه استاندار ازمدیران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری البرز در سخنانی گفت: دولت یازدهم بدون جناح بندی های سیاسی به دنبال اجرای تعهدات و وعده هایی است که به مردم داده و مدیران دستگاه های اجرای باید تلاش مضاعفی برای این مهم داشته باشند.

وی گفت: امروز در شرایط ویژه ای قرار گرفته ایم و با وحدت و همدلی و همراهی دولت و ملت می توانیم از این شرایط عبور کرده و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را پیاده کنیم.

طهایی با بیان اینکه دولت پیگیر مطالبات مردم است، گفت: فضای کنونی کشور و شاخص های موجود بیانگر تقویت این رویه است. در این مدت با حمایت های مقام معظم رهبری از دولت تدبیر و امید نرخ تورم از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی 2.3 گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم به دنبال ایجاد وحدت است تا فاصله بین اقشار پردرآمد و کم درآمد را کاهش دهد، افزود: سیاست های دولت علاوه بر توسعه و رشد اقتصادی، گسترش ارتباطات تجاری را به همراه خواهد داشت و ما نیز می توانیم از دستاوردها استفاده کنیم.



استاندار البرز همچنین تقویت پایه های اقتصادی کشور را زمینه ساز توسعه و گسترش همکاری های بین المللی دانست و تصریح کرد: همین امر سبب می شود که کشور در عرصه سیاست های خارجی و در مجامع بین المللی نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کند.



وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای توانسته در مقابل زیاده خواهی های دشمنان بایستد، ادامه داد: براساس نظر سنجی ها 80 درصد مردم از تیم مذاکره کننده راضی هستند و حمایت خود را از آن اعلام کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به تامین منابع مالی از سوی مدیران برای سال آینده گفت: جذب منابع درآمدی نیازمند تلاشی مضاعف است. علاوه بر آن باید در استان برنامه های عمرانی را با اتکا بر منابع استانی به انجام برسانیم و راه را برای سرمایه گذاران باز کرد.

طهایی با اشاره به موضوع خشکسالی و کاهش بارندگی، بر مدیریت آب تاکید کرد ویادآور شد: اکنون 12 هزار چاه غیرمجاز در کنار مجتمع های

صنعتی و کشاورزی شناسایی شده که باید اعمال مدیریت شوند.

خدمت در فضای سیاسی به دست نمی آید

محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست از تصویب منفک شدن دو دستگاه اجرایی استان البرز در جلسه علنی مجلس خبر داد و گفت: شرکت های گاز و آب روستایی استان البرز با مصوبه مجلس از استان تهران جدا و از این پس مستقل فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: همچنین سهم اعتبارات استانی از 40 به 60 درصد افزایش یافته و استان البرز می تواند در این بخش نهایت بهره را ببرد.

کولیوند در ادامه با اشاره به وضعیت درآمدی کشور، صرفه جویی در وقت را اولویت سال آینده عنوان کرد و گفت: دولت دست نیاز به سوی مسئولان استانی برداشته تا کمکش باشیم. عزم نمایندگان مجلس نیز کمک به دولت است و در این شرایط نباید هیچ پروژه جدیدی تعریف شود مگر اینکه گره بزرگی را در استان باز کند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: باتوجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باید از فضای سیاسی دوری کنیم زیرا خدمت در فضای سیاسی به دست نمی آید.

کولیوند صرفه جویی در هزینه ها و وقت و برون سپاری را از راهکارهای کمک به دولت برشمرد و گفت: دیوان محاسبات با توجه به نوع فعالیت هایش باید در این بخش شرایط آموزش مدیران را فراهم کند.

براساس این گزارش استاندار البرز در این نشست مدیرانی که به تازگی به جمع مدیران استان پیوسته اند را معرفی کرد:

*علی اندرزگو مدیرکل حوزه و مشاور استاندار

*مجید موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز

*حسین واشقانی فراهانی مشاور در امور حمل و نقل جاده ای استان

* باقرنژاد مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری های البرز

*حجت الله صادقی فرماندار شهرستان نظرآباد

*مسلم عادلی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری البرز

* علی حاجیوند مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

*مهراب رجبی مشاور استاندار و رئیس مرکز البرز شناسی

*سردار اسلامی مشاور استاندار و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای اسلامی

*حجت الاسلام فضل الله ذاکری مشاور در امور هماهنگی روحانیت و ائمه جمعه استان

در این نشست از سردار کامرانی صالح رئیس پلیس البرز نیز برای ارتقاء درجه تقدیر شد.