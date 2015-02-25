دانشگاه تبریز در مقوله مقاوم سازی ساختمان ها در کشور پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی مرغایی زاده چهارشنبه در نشست مسئولان و دبیران عمرانی مناطق هشت گانه سراسرکشور اظهار داشت: دانشگاه تبریز در مقوله مقاوم سازی ساختمان ها در کشور پیشرو و پیشتاز است که با استفاده از ظرفیت های موجود توانسته در این حیطه اقدامات بسیار مفیدی را انجام دهد.

وی افزود: قدیمی بودن ساختمان ها تنها دلیل انجام مقاوم سازی نیست و مسایلی از قبیل تاریخی بودن، میراثی بودن، داشتن ویژگی های منحصر بفرد بنا، مد نظر است که باید در حفظ و استفاده این ساختمان ها کوشش شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز در این نشست عمر بیشتر ساختمان های دانشگاه تبریز را بیش از نیم قرن بیان نمود و گفت: با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه، ساختمان های ما فرسوده تر هم بوده و کمک وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را جهت مقاوم سازی طلب می کند.

علی حسین زاده دلیر افزود: مقاوم سازی تالار وحدت، سلف مرکزی، دانشکده علوم طبیعی و دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، چهار پروژه مقاوم سازی شده این دانشگاه است که در سایه دقت مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تبریز به نحو احسن انجام گرفته است.

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تبریز، ضمن ارایه گزارشی از تاریخچه ساختمان های دانشگاه تبریز، گفت: دانشگاه تبریز با پیشینه آموزشی و پژوهشی نزدیک به ۷۰ سال با عرصه ۲۲۲ هکتاری در پردیس اصلی دانشگاه و ۵۰۰ هکتاری پردیس های خارج از دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی شمال غرب ایران شناخته می شود.

جمشید اسماعیلی افزود: در پردیس اصلی دانشگاه ۲۵ هزارو ۵۰۰ متر مربع از فضاهای آموزشی فاقد سیستم مقاوم در برابر زلزله بوده و از معیارهای آیین نامه ۲۸۰۰ برخوردار نمی باشد و در سطح آسیب پذیری لرزه ای زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته اند.