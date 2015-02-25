به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه چهارمین همایش هم اندیشی جهادگران بسیج سازندگی در طبس اظهارکرد: قریب به سه هزار گروه جهادی در سطح کشور فعال هستند که این رقم در سال ۹۴ به سه هزار و ۵۰۰ گروه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه هرساله گروه‌های جهادی به منظور اولویت‌بندی فعالیت‌های سال آتی و ارائه راهبردهای لازم برای سایر گروه‌های جهادی دور هم جمع می‌شوند، بیان کرد: برای سال ۹۴ برنامه‌های زیادی پیش‌بینی شده که بیشترین فعالیت‌ها در بخش صنعت و ریشه کن کردن بی‌سوادی خواهد بود.

سردار عزیزی به اهداف برگزاری چهارمین هم‌اندیشی جهادگران اشاره کرد و گفت: بیان شرایط ایران اسلامی در یک نگاه کلان و نقش گروه‌های جهادی در شرایط فعلی و آینده کشور در ترسیم فعالیت‌های برتر، ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین گروه‌ها و واحدهای مجموعه نخبگان جهادگر بسیجی، عمق‌بخشی به فرهنگ جهادی، ارائه راهکارها و سازو کار حرکت جهادی در راستای حرکت عظیم اقتصاد جهادی و رسیدن به راهکارهای اجرایی برای ورود به اقتصاد مقاومتی از مهمترین این اهداف است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی نیز در این آئین اظهارداشت: هر چه دیدگاه و اهداف جهادی در مسیرهای معمولی نفوذ کند فعالیت‌هایمان نزدیکی بیشتری با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی دارد.

سردار یعقوبعلی نظری با بیان اینکه ماهیت تمام حرکت‌های اسلامی باید رسیدن انسان به تکامل باشد، افزود: نکته متمایز کننده انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها نیز در همین انسان‌سازی است.

وی با بیان اینکه باید نیت ما خدایی و منطبق با حرکت جمهوری اسلامی قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین باید ارزش‌ حرکت‌های جهادی مبتنی بر انتخاب و شناخت دقیق از ارزش‌‌ها قرار گیرد.

سردار نظری با تأکید بر اینکه محصول نهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آن بنا نهاده شده تربیت انسانی بر مبنای ماهیت اسلامی است، گفت: این مهم باید در حرکت‌های جهادی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جنگ محصول فرهنگی و برخواسته از اندیشه‌های اسلامی است، افزود: این جنگ باید از یک نبرد نابرابر به دفاعی مقدس تبدیل شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی با بیان اینکه جهاد سازندگی در عرصه زمان با دیگر سازمان‌ها اقدام شده است، تصریح کرد: کسانی که این پیشنهاد را دادند یک نگاه شکلی به جهاد داشته و به ماهیت جهادی این سیستم که منطبق با روحیه انقلابی بود توجه‌ای نکرده‌اند.

سردار نظری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه ویژه به دیدگاه‌های منطبق با اسلام بر تشکیل بسیج سازندگی تأکید کرده و فرمان آن را صادر کردند که خروجی همه تلاش‌های جهادگران بسجیی امروز باید یک محصول فرهنگی بر مبنای رسالت الهی، خودسازی و انسان‌سازی باشد.

وی با اشاره به اهداف راهبردی بسیج سازندگی گفت: جهادگران در بخش‌های مختلف و به ویژه در عمل به نگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق عمل کردند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی، اظهار داشت: همجواری خراسان جنوبی با سیستان و بلوچستان و همچنین کشور افغانستان از شاخص‌هایی است که این استان را در مقوله امنیت بسیار مهم جلوه داده است.

سردار نظری خراسان جنوبی را از استان‌های خشک کشور دانست و گفت: خشک بودن خراسان جنوبی موجب توجه ویژه جهادگران بسیجی به این استان شده که البته با ظرفیت‌های انسانی بسیار برجسته در این استان سازمان بسیج سازندگی می‌تواند با قدرت و نگاه ویژه‌تری در این عرصه ورود پیدا کند.

وی در قالب بسته پیشنهادی خود به بسیج سازندگی کشور افزود: تناسب‌سازی بین گروه‌های جهادی با نیازهای مورد نظر در محل اجرای حرکت جهادی و نیز مدیریت منطقه‌ای آنها تحت نظر مدیران محل برگزاری اردوهای جهادی مسئله‌ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کار جهادگران را در مناطق مختلف کشور و بر اساس نیازهای آن ارزشمند کند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (علیه السلام) خراسان جنوبی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: در روزهای پایانی سال متاسفانه شاهد عدم عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سطح مورد توجه مقام عظمای ولایت هستیم و این به دلیل عدم باور صحیح جامعه در مقاومت در اقتصاد است.

سردار نظری افزود: هرگاه توانستیم مانند سال‌های دفاع مقدس به باور مقاومت در اقتصاد برسیم نتیجه مورد توجه مقام معظم رهبری را به دست می‌آوریم.

امام جمعه طبس نیز گفت: امام خمینی (ره) روحیه جهادی داشتند و توانستند این روحیه را در شرایط خفقان آن زمان به مردم منتقل کنند.

حجت الاسلام سیدابراهیم مهاجریان با تاکید بر احیای روحیه جهادی در جامعه بیان کرد: روحیه جهادی و جهادگری انسان را به پیروزی می‌رساند، لذا امام (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جهاد سازندگی را پایه‌ریزی کردند.

گفتنی است، «چهارمين هم انديشي» جهادگران بسيجي با حضور ۴۰۰ تن از بسيجيان عضو گروه‌هاي جهادي به مدت سه روز از ششم تا هشتم اسفندماه سال جاري در شهرستان طبس در حال برگزاری است.