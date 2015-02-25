به گزارش خبرنگار، کریم باقری در مورد پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر لخویا قطر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: باید به تمام بازیکنان، اعضای کادر فنی و هواداران، این بازی و نتیجه خوب آن را تبریک بگویم. سه‌شنبه شب یکی از بهترین بازی‌های پرسپولیس رقم خورد که بابت آن واقعا باید به تیم خسته نباشید بگویم. واقعا دستشان درد نکند. تک تک بازیکنان تیم، کم نقص‌ترین بازی خود را انجام دادند و پرسپولیس کاملا مستحق پیروزی بود و این نتیجه را در شایستگی کامل به دست آورد.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، ادامه داد: پرسپولیس حتی در نیمه اول این بازی روی موقعیت خوبی که نصیب گابریل شد، می‌توانست به گل برسد و در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی خلق کردند و شایسته زدن آن سه گل و حتی بیشتر بودند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: این پیروزی برابر تیمی ضعیف به دست نیامد. لخویا تیمی قدرتمند است. آنها بعد از گل اول دچار مشکل شدند. همانطور که قبل از بازی گفته بودم آنها برای بازی جلوی تماشاگر زیاد، مشکل دارند. هواداران هم دستشان درد نکند. با وجود سرمای هوا، برگزاری بازی در روز وسط هفته و سایر مسائل، خوب آمدند. من امیدوارم این پیروزی‌ها تکرار شود و حتما در بازی‌های بعد تماشاگران بیشتری را در ورزشگاه خواهیم دید.

وی درباره حضور بزرگان پرسپولیس در رختکن خاطرنشان کرد: حضور پیشکسوتان در ورزشگاه و رختکن تاثیر خوبی روی تیم می‌گذارد. ما همه افتخارات خودمان را از پرسپولیس داریم و وظیفه ما است تا آنجا که می‌توانیم به تیم خودمان کمک کنیم.

باقری اضافه کرد: من هم برای این بازی می‌خواستم راهی ورزشگاه شوم ولی به جهت حضور در کلاس مربیگری نتوانستم. صبح تا عصر در کلاس هستیم. سه‌شنبه وقتی به خانه رسیدم، ساعت 17 بود و خیلی هم خسته بودم و حتما در دیگر بازی‌های آسیایی پرسپولیس به ورزشگاه خواهم رفت و از دیگر پیشکسوتان هم دعوت می‌کنم که بیایند و کنار تیم باشند.

وی یادآور شد: خودم بازیکن بودم و می‌دانم که این مساله چه تاثیری دارد. بازیکن وقتی می‌بیند همه دوست دارند تیم برنده شود، انگیزه بیشتری پیدا می‌کند. البته باید در اینجا از هواداران هم تشکر ویژه‌ای کنم. هواداران امسال، فصل سختی داشتند اما تیم را تنها نگذاشتند و من امیدوارم شادی‌های آنها با پیروزی‌های بعدی ادامه پیدا کند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس درباره نظرسنجی انجام شده در برنامه 90 هم گفت: نظرسنجی را ندیدم. به خاطر شرکت در همین کلاس‌های مربیگری و خستگی ناشی از آن، خوابیده بودم ولی غیر از خودم دیگر نفرات از مفاخر و جزو بهترین‌های فوتبال ایران هستند. اینکه اول و آخر کدامیک بودند بحث دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که چنین بزرگانی باعث افتخار هستند و خیلی‌های دیگر هم بودند که نامشان می‌توانست در این نظرسنجی قرار بگیرد.