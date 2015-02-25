به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی که در گذشته مدیریت مجموعه شهید کشوری را بر عهده داشت، با حکم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، سیدحسن طباطبایی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری منصوب شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من تا زمان برگزاری مجمع به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه‎برداری انتخاب شده‌ام.

طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند در زمینه حضور در این فدراسیون از تخصص کافی برخوردار است، گفت: من 15 سال است که مدیر مجموعه ورزشی کشوری بوده‌ام و در زمینه ورزش از تجربه لازم برخوردار هستم.

حسین رضازاده به دلیل اینکه در شورای شهر مشغول به کار است و دوشغله محسوب می‌شود، از این سمت کنار گذاشته شده است.