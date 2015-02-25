به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی که در گذشته مدیریت مجموعه شهید کشوری را بر عهده داشت، با حکم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، سیدحسن طباطبایی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنهبرداری منصوب شد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من تا زمان برگزاری مجمع به عنوان سرپرست فدراسیون وزنهبرداری انتخاب شدهام.
طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند در زمینه حضور در این فدراسیون از تخصص کافی برخوردار است، گفت: من 15 سال است که مدیر مجموعه ورزشی کشوری بودهام و در زمینه ورزش از تجربه لازم برخوردار هستم.
حسین رضازاده به دلیل اینکه در شورای شهر مشغول به کار است و دوشغله محسوب میشود، از این سمت کنار گذاشته شده است.
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