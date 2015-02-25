محاصره تروریستهای جبهه النصره در حومه ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری از هلاکت حذیف البدوا ملقب به ابی الیمان از سرکرده های داعش در عملیات ارتش سوریه در حویجه صکر در اطراف شهر دیرالزور سوریه خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اقدامات داعش علیه مسیحیان در استان الحسکه در شرق سوریه را محکوم و بیان کرد: مسکو تعدی به غیر نظامیان به ویژه به سبب وابستگی های دینی و نژادی آنها را محکوم می کند و روسیه به تلاش های خود برای حمایت از مسیحیان ادامه می دهد و خواهان همسویی دیگر کشورها با روسیه در این باره است.

از سوی دیگر ارتش سوریه و کمیته های مردمی تروریست های جبهه النصره را در مزارع بروما در نزدیکی کفریا در حومه ادلب تحت محاصره قرار دادند.