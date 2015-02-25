دفاع از اعتبار ورزش مازندران در المپیاد کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد محمودی عصر چهارشنبه در ستاد المپیاد ورزشهای کارگری در مازندران گفت: حضور والیبالیست های کارگر مازندرانی شاغل در تیم های لیگ برتری، موجب کاهش بخت قهرمانی تیم استان در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور شد.



بهزاد محمودی اظهار کرد: چندین بازیکن والیبال مازندران عضو تیم های لیگ کشور هستند که به دلیل همزمانی برگزاری این رقابت ها با المپیاد کارگری، قادر به همراهی تیم مازندران نیستند.



وی بیان کرد: حدود ۹۰ درصد قدرت و توان تیم مازندران در این رقابت ها امکان همراهی تیم مازندران را ندارند و در این شرایط کسب عنوان قهرمانی رقابت های المپیاد کارگری، تقریبا غیرممکن و دشوار است.



مسوول هیات والیبال کارگران مازندران افزود : با وجود شرایط سخت تیم والیبال مازندران، از همه توان و ظرفیت خود برای رسیدن به نتایج لازم و دفاع از اعتبار ورزش مازندران استفاده خواهیم کرد.



محمودی ادامه داد : اگر فقط نیمی از بازیکنان کارگر مازندرانی شاغل در تیم های لیگ برتری می توانستند خود را به این مسابقات برسانند، بدون شک با فاصله فراوان از تیم های دیگر، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص می دادیم.



وی به حریفان تیم مازندران در این رقابت ها اشاره کرد و گفت : تیم های گلستان، قزوین و تهران رقبای تیم مازندران در این مسابقات هستند که به صورت دوره های در آمل با یکدیگر رقابت می کنند.



اولین المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور با حضور بیش از ۲ هزار ورزشکار در قالب ۲۴ رشته ورزشی مردان و زنان روزهای جمعه و شنبه در ۱۴ شهر مازندران برگزار می شود.