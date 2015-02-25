زیبا سازی فرخ شهر برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاوه بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زیبا سازی فرخ شهر برای پذیرایی از میهمانان نوروز آغاز شده است، اظهار داشت: امسال برنامه های ویژه ای برای زیبا سازی شهر فرخ شهر در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر افزود: شهر فرخ شهر به واسطه قرار گرفتن در ورودی مهمترین جاده استان میزان مسافران بسیاری در ایام نوروز است.

وی گفت: برنامه ریزی ها برای پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی انجام شده است و تلاش مسئولان این شهر این است که مسافران این منطقه دارای خاطره خوبی در سفر به این شهر داشته باشند.

حسین کاوه یادآور شد: هم اکنون شهر فرخ شهر یکی از مهمترین شهر های تاریخی استان است که دارای جاذبه های گردشگری و تاریخی بسیاری است.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر عنوان کرد: ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران استان ضروری است و باید همه تلاش کنند در مسیر ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران تلاش و کوشش کنند.

وی ادامه داد: پارک سرچشمه، منطقه گردشگری بابازکی، پارک ملی تنگ صیاد، قلعه تاریخی، عصارخانه های تاریخی، موزه مردم شناسی و... از مهمترین مناطق جذاب برای گردشگران است.

فرخ شهر مرکز بخش فرخ شهر در استان چهارمحال و بختیاری است که سومین شهر پرجمعیت استان است.