مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی در البرز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدحمید طهایی» در آیین افتتاح مرکز فوق تخصصی چشم‌پزشکی نور وابسته به بیمارستان چشم‌پزشکی نور تهران که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار شد، اظهار داشت: نزدیکی استان البرز به تهران محرومیت‌های زیادی را برای این استان به همراه داشته است.

وی افزود: از تهران بزرگ به سراسر کشور خیر و برکت های فراوانی رسیده است اما از این همجواری تنها محرومیت و مشکلات آن نصیب استان البرز شده است.

استاندار البرز با اشاره به سفر وزیر بهداشت به البرز خاطرنشان کرد: مشاهده وضعیت بیمارستان‌های البرز و شاخص‌های درمانی و امکانات بسیار محدود این استان در بخش بهداشت و درمان سبب تعجب وزیر بهداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: عدم وجود حتی یک تخت بیمارستانی در فردیس با وجود 600 هزار نفر جمعیت و پایین بودن بسیار شدید شاخص تخت‌های بیمارستانی، البرز را به محروم‌ترین استان های کشور در این حوزه تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود افتتاح این کلینیک در البرز بسیار ارزشمند است، گفت: در این راستا اقداماتی برای افزایش شاخص‌های درمانی در سال آینده به همت دانشگاه علوم پزشکی، بخش خصوصی و مجموعه ادارات در حال انجام است.

طهایی تصریح کرد: ایجاد این کلینیک از رفت‌وآمد بیماران به استان تهران جلوگیری می‌کند و سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری را با توجه به ترافیک اتوبان کاهش می‌دهد.

این کلینیک در امتداد تجارب به دست آمده در مرکز فوق تخصصی چشم‌پزشکی نور تهران ایجاد شده و خدمات فوق‌تخصصی با بکارگیری نیروی تخصصی ارائه می‌دهد.

این مرکز درمانی با مساحتی بالغ بر 6 هزار متر مربع، 50 نوع خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی مربوط به چشم‌پزشکی با 6 اتاق عمل برای تمامی عمل‌های چشم‌پزشکی را ارائه می‌دهد و طرف قرارداد با کلیه بیمه‌های تکمیلی و پایه است.