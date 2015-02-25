روزانه ۸۰ تن زباله در رفسنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجغلامرضایی ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت پسماند شهرستان رفسنجان در فرمانداری اظهار داشت: به طور معمول روزانه ۸۰ تن زباله در رفسنجان تولید میشود که هر چه به آخر سال نزدیک میشویم، مقدار زباله بیشتر شده به طوری که در اسفند ماه و فروردین به بیش از ۲۰۰ تن میرسد.
وی تصریح کرد: در رفسنجان کار مطالعاتی چندانی برای مدیریت پسماندها صورت نگرفته اما برای دفن زباله ها در حال حاضر کانالی به عمق سه متر در حال حفاری است و به گونهای حفر میشود که ریزش هم نداشته باشد.
وی افزود: برای ارائه برنامه جامعتر برای این حجم زبالهها و برنامهریزی بهتر برای مدیریت آن در یک برنامه زمانبندی شده ۶ ماهه ایجاد یک باسکول در برنامه است.
معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان همچنین از معدوم سازی نزدیک به ۱۴۰۰ سگ ولگرد از ابتدای آبان ماه تاکنون در رفسنجان خبر داد.
رئیس اداره محیط زیست رفسنجان نیز در سخنان کوتاهی در این جلسه گفت: پراکندگی زبالهها یکی از معضلات رفسنجان است چرا که با توجه به امکانات موجود، دفن زبالهها دیگر نباید صورت گیرد بلکه تفکیک زباله از مبدا بهترین راه است.
حسین آخوندی ادامه داد: تفکیک زباله موجب میشود، ۷۰ درصد زبالهها بازیافت و ۳۰ درصد نیاز به دفن داشته باشند.
لزوم توجه جدی به بحث پسماندها
فرماندار رفسنجان نیز بر لزوم توجه بیشتر و جدی تر به مبحث پسماندها تأکید کرد و گفت: باید با مدیریت و نظارت دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست، کار خوبی در زمینه مدیریت پسماندها در رفسنجان انجام شود.
حمید ملانوری با تأکید بر اینکه باید نحوه جمعآوری و دفن زبالههای مطبها و درمانگاهها پیگیری شود، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم سلامت بهداشت شهرستان، مدیریت پسماندهاست چرا که اگر پسماندها مدیریت شود از آن برای تولید سرمایه و ایجاد اشتغال استفاده میشود و اگر مدیریت نشوند، تبدیل به معضل میشوند.
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