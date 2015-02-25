عدم پخش بازی های قهرمان والیبال کشور/قراردادی که پابرجا نماند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در ابتدای فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، نوید پخش بازیهای متین ورامین به صورت مستقیم و زنده داده می شد اما در بازی های پایانی دور مقدماتی و مرحله پلی آف این امر محقق نشده است.

علیرضا فداکار در ابتدای فصل جاری و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چندین نشست برای پخش زنده و مستقیم بازی های متین ورامین در لیگ برتر والیبال بین مسئولان متین با مدیران رسانه ملی برگزار شد و در همین راستا طبق توافقات صورت گرفته که به امضای مسئولان باشگاه متین ورامین و مدیران ورزشی رسانه ملی رسیده است، مقرر شد تمامی دیدارهای متین از شبکه ورزش به صورت زنده و مستقیم پخش شود

قراردادی که تا پایان لیگ پا برجا نماند

در ابتدای فصل جاری، چندین بازی به همت رایزنی مدیر عامل متین ورامین با رسانه ملی از شبکه ورزش پخش شد که این باعث خرسندی مردم و هواداران به والیبال در منطقه گردید اما در بازی های پایانی و مرحله پلی آف دیگر دیدارهای متین از هیچ شبکه ای پخش نشد.

نبود رسانه مستقل برای شهرستان های استان تهران سبب گردید تا علاوه بر عدم پخش بازی های متین از رسانه ملی، هیچ شبکه ای نیز برای پوشش بازی های مدافع عنوان قهرمانی وجود نداشته باشد در حالی که سایر تیم های لیگ برتر از امتیاز پخش بازی های خانگی در شبکه استانی خود برخوردار بودند

سال گذشته بود که عدم پخش بازی متین ورامین در جام باشگاه های آسیا نیز باعث ناراحتی و نارضایتی مردم و مسئولان ورامینی شد و مسئولان شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند چطور کوچک ترین بازی های فوتبال و برخی رشته های تیمی در صدا و سیما مورد پخش قرار می گیرد اما بازی نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا با بی مهری رسانه ملی مواجه می شود و این مسئله به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست

نبود شبکه استانی مستقل عاملی برای عدم پخش بازی های متین

اگرچه هواداران متین ورامین علاقه مند بودند که با توجه به پخش بازی های مرحله پلی آف لیگ برتر از شبکه هایی نظیر شما، ورزش و شبکه سه، بتوانند بازی ها را از تلویزیون دنبال کنند اما متأسفانه هیچ کدام از بازی های متین در دور رفت و برگشت از رسانه ملی پخش نشد.

از طرفی شکست تیم متین ورامین در دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر و امکان حذف این تیم در تبریز سبب شد تا دیدار این تیم با شهرداری تبریز مهمترین دیدار روز چهارشنبه لقب بگیرد چرا که در صورت باخت متین، شگفتی بزرگ رقابت ها رقم می خورد اما این امر هم سبب نشد تا رسانه ملی این بازی را پوشش دهد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شور و شوق طرفداران والیبال در ورامین اظهار داشت: مردم ورامین به واسطه حضور تیم متین، علاقه مندی فراوانی به ورزش والیبال دارند و همواره سالن شهید گلعباسی در دیدارهای متین در لیگ برتر مملو از جمعیت می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: در صورت وجود شبکه استانی مستقل امکان پخش تمامی بازی های متین ورامین در لیگ برتر وجود داشت اما متأسفانه شهرستان های استان تهران از داشتن رسانه مستقل تا به امروز محروم بودند.