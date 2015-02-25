به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی ظهر امروز در سومین اجلاس روسای کمیسیون‌های فرهنگی - اجتماعی و مجمع مشورتی بانوان شورا‌‌های اسلامی کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه برگزاری این اجلاس‌ می‌تواند ظرفیت خوبی را برای تعریف راهبردهای موثر در تقویت مباحث فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند، اظهار داشت: با جمع‌بندی تجارب می‌توان ریل گذاری خوبی را در بحث مباحث فرهنگی سال ۹۴ داشته باشیم.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه مسئولان نسبت به مسایل فرهنگی ابراز داشت: برگزاری اجلاس مشورت کمیسیون‌های فرهنگی – اجتماعی شورای اسلامی شهرهای کشور می‌تواند ظرفیت‌های خوب مشورتی را برای اجرای طرح‌هایی در سطح شهرهای کشور ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی باید در راستای نیاز سنجی شهرها صورت پذیرد، ادامه داد: در این راستا در دور چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان تدوین نقشه راه فرهنگی و اجتماعی شهر را در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان آماده و مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور قرار گرفته است، افزود: این نقشه همزمان با هفته اصفهان در اردیبهشت سال ۹۴ رونمایی خواهد شد.

آذربایجانی تدوین مدیریت جامع فرهنگی در شهرداری اصفهان را از دیگر اقدامات شورای اسلامی شهر اصفهان در دور چهارم عنوان کرد و ابراز داشت: دراین راستا فعالیت‌های فرهنگی شهرداری اصفهان نیاز به پیچیدن قطعات پازل داشت که شورای چهارم این اقدام را به درستی انجام داده است.

وی هم افزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در شهر اصفهان را نیز ضروری دانست و ادامه داد: در این راستا با طراحی و اجرای سلسله نشست‌های نبض فرهنگ در شهر اصفهان ساماندهی این امور نیز در دستور کار قرار گرفت که تاکنون با برگزاری این نشست‌ها در قالب سه موضوع به نتایج خوبی رسیده‌ایم.