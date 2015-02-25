هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛ برتری نمایندگان چین و ناکامی ژاپنی‌ها/ قهرمان با پیروزی آغاز کرد

پیروزی تیم‌های گوانگژو اورگرانده و بجینگ گوآن، شکست تیم‌‎های ژاپنی اوراواردز و کاشیما آنتلرز و برتری وسترن سیدنی قهرمان دوره گذشته، از مهمترین اتفاقات روز دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا بود.