به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه در شرق آسیا پیگیری شد که نتایج پایانی این بازیها به شرح زیر است:
گروه G:
* بریزبین رور استرالیا صفر - بجینگ گوآن چین یک
* سووون بلووینگز کرهجنوبی 2 - اوراواردز دیاموندز ژاپن صفر
گروه H:
* کاشیما آنتلرز ژاپن یک - وسترن سیدنی واندررز استرالیا 3
* گوانگژو اورگرانده چین یک - افسی سئول کرهجنوبی صفر
این مسابقات امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* فولاد ایران صفر - السد قطر صفر (تا دقیقه 65)
* الهلال عربستان - لوکو موتیو ازبکستان
گروه D:
* نسف قارشی ازبکستان صفر - تراکتورسازی ایران یک (تا پایان نیمه نخست)
* الاهلی امارات - الاهلی عربستان
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