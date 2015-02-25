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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۷

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

برتری نمایندگان چین و ناکامی ژاپنی‌ها/ قهرمان با پیروزی آغاز کرد

برتری نمایندگان چین و ناکامی ژاپنی‌ها/ قهرمان با پیروزی آغاز کرد

پیروزی تیم‌های گوانگژو اورگرانده و بجینگ گوآن، شکست تیم‌‎های ژاپنی اوراواردز و کاشیما آنتلرز و برتری وسترن سیدنی قهرمان دوره گذشته، از مهمترین اتفاقات روز دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه در شرق آسیا پیگیری شد که نتایج پایانی این بازی‌ها به شرح زیر است:

گروه G:
* بریزبین رور استرالیا صفر - بجینگ گوآن چین یک
* سووون بلووینگز کره‌جنوبی 2 - اوراواردز دیاموندز ژاپن صفر

گروه H:
* کاشیما آنتلرز ژاپن یک - وسترن سیدنی واندررز استرالیا 3
* گوانگژو اورگرانده چین یک - اف‌سی سئول کره‌جنوبی صفر

این مسابقات امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* فولاد ایران صفر - السد قطر صفر (تا دقیقه 65)
* الهلال عربستان - لوکو موتیو ازبکستان

گروه D:
* نسف‌ قارشی ازبکستان صفر - تراکتورسازی ایران یک (تا پایان نیمه نخست)
* الاهلی امارات - الاهلی عربستان

کد مطلب 2506844

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