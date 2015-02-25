جمعیت هلال احمر نیاز به چابک سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر محسن ضیایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی که در هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد بیان کرد: فعالیت‌های استانی در این جمعیت با تغییر به سمت فعالیت های فرا استانی در راستای قطبی شدن هر استان در یک حوزه برنامه ریزی شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که در راستای بهره برداری صحیح از امکانات جمعیت هلال احمر نیازمند برنامه ریزی جامع است ادامه داد: متاسفانه ما شاهد کار ستادی و برنامه‌ریزی شده مناسبی در کشور نبودیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا با ایجاد چند قطب در کشور ساماندهی و نظارت بهینه تری را انجام داد افزود: در این راستا شناسایی پتانسیل ها و استعدادیابی هر منطقه در کنار اجرای طرح آمایش و حذف موازی کاری ها در مسیر اهداف سازمانی جمعیت هلال احمر ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه شرح وظایف و دستور العمل ها متناسب با شرایط و وضعیت موجود هر استان نیاز به بازنگری دارد ادامه داد: در این راستا بسیاری از امور به واحدهای عملیاتی به صورت خودمختار و کاملا عملیاتی هنگام سوانح باید واگذار شود.

وی ادامه داد: کاهش تمرکززدایی یکی از برنامه های این جمعیت است و مسئولیت‌ها بر اساس شایسته سالاری به افراد مناسب می بایست واگذار شود.

ضیایی همچنین در شورای اداری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: لازم است تا در هر استان و در هر نقطه از کشور متناسب با جغرافیا و فرهنگ آن بخش از کشور وارد عمل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کوچک شدن این جمعیت شایعه است ادامه داد: وزارت بهداشت آمادگی خود را برای تجهیز داروخانه‌ها و ارائه بسته های توان بخشی و همکاری بیشتر با این جمعیت اعلام کرده و لذا انعقاد این تفاهم نامه ها خود حکایت از وسیع تر شدن حوزه خدمات این جمعیت دارد.

همکاری امداد گران ایران با افغانستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه تعداد ۱۰۳ هزار نفر در این استان عضو جمعیت هلال احمر هستند بیان کرد: با توجه به هم مرز بودن خراسان رضوی با کشور افغانستان تعامل با امدادگران کشور های همسایه در دستور کار قرار دارد.

سید مجتبی احمدی در نشست شورای اداری جمعیت هلال احمر استان افزود: جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوادثی که در افغانستان به وقوع پیوسته همواره نسبت به ارایه خدمات امدادی پیشتاز و پیشقدم بوده است.

وی بیان کرد: به رغم عضویت ۱۰۳ هزار جوان عضو این جمعیت با این وجود با انعقاد تفاهمنامه با سازمان آموزش و پرورش گام موثرتری در راستای آموزش برداشته است.

وی تاکید کرد: برای دستیابی به اهداف آموزشی مد نظر اما حتی یک اردوگاه آموزشی و تخصصی در این راستا در استان احداث نشده است و این موضوع به عنوان یکی از مشکلات و کمبود های پیش رو در زمینه آموزش محسوب می شود.