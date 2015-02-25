مشارکت دانشگاه ها و اساتید برای تمامی برنامه ریزی ها لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم نوه ابراهیم چهارشنبه در نشست شورای دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه باید همه برنامه ریزی ها با مشارکت دانشگاه ها و اساتید به سرانجام برسد، گفت: این امر موجب شتاب بیشتر و جامع تر تدوین برنامه عملیاتی با یک سند راهبردی مدون می شود.

وی ادامه داد: برنامه های تدوین شده دانشگاه ها نیاز به بازنگری دارد که باید این برنامه ها با توجه به شرایط امروز جامعه ما به روز رسانی و دوباره تدوین شود که در این خصوص ۱۰ دانشگاه برتر کشور می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه اضافه کرد: ما از طرح ها و برنامه های تدوین و کارشناسی شده دانشگاه استقبال می کنیم و در برنامه‌ریزی آموزشی از همفکری و هم اندیشی بسیاری از اساتید دانشگاه ها استفاده خواهیم کرد.

رییس دانشگاه تبریز نیز در این آیین با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های این دانشگاه در زمینه های مختلف این دانشگاه گفت: دانشگاه تبریز برند آذربایجان و به ویژه شهر تبریز است و در امتداد دانشگاه ربع رشیدی بوجود آمده که ۷۰۰ سال پیش این دانشگاه با رویکرد بین المللی و دانش بنیان در تبریز تاسیس شده بود.

محمدرضا پورمحمدی در ادامه با اشاره به سابقه درخشان دانشگاه تبریز افزود: این دانشگاه در قبل و بعد از انقلاب در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور فعالی داشته است که می توان نمود بارز این را به عینه در زمینه های مختلف مشاهده کرد.

وی، همچنین با اشاره به موفقیت های علمی و اجرایی دانشگاه گفت: بر اساس رتبه‌بندی جدید دانشگاه لایدن در سال ۲۰۱۴، دانشگاه تبریز رتبه ۴۹۲ دنیا، ۶۳ آسیا و دوم ایران را کسب کرده و در رتبه بندی اخیر پایگاه استنادی جهان اسلام رتبه ۹ کشوری در رشته های علوم پایه و فنی مهندسی و جایگاه پنجم را در حوزه کشاورزی بدست آورده و در جهان اسلام نیز رتبه های ۲۱ الی ۲۵ را کسب کرده است.

رییس دانشگاه تبریز اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار دانشجو در ۱۱۵ رشته در مقطع کارشناسی، ۲۵۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از صد رشته در مقطع دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصل هستند که از این تعداد ۴۰ درصد آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند.