شکارغیر مجاز، برخی گونه های جانوری را منقرض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار عصر چهارشنبه درمراسم رونمایی از سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰با سازمان حفاظت محیط زیست افزود:شکار غیر مجاز در سال های اخیر لطمات جدی به حیات وحش کشور وارد کرده است.



ابتکار با ثبت پیام 'افتتاح این خط گام مهمی در راستای برنامه ارتباط مستقیم با شهروندان در حوزه مخاطرات زیست محیطی است و از این طریق می توان گام های مهمی نسبت به تخلفات محیط زیستی برداشت' از شهروندان خواست با استفاده از این سامانه به سازمان محیط زیست در انجام رسالتش یاری کنند.



وی تاکید کرد:سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت ازتنوع زیستی و گونه های جانوری گام های بلندی برداشته که ازجمله عدم صدور پروانه شکار چهارپایان در سال جاری بود.



معاون رییس جمهوری گفت: فقط تعداد محدودی مجوز برای شکار پرندگان آن هم درحد معیشت افراد صادر شد.



رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای صدور یا عدم صدور پروانه شکار چهارپایان درسال ۹۴ تصمیم گیری می کنیم.



وی درادامه به راه اندازی سامانه ۱۵۴۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه پل ارتباطی سازمان حفاظت محیط زیست و مردم است.



ابتکار اظهار کرد:سازمان محیط زیست یکی از برنامه هایی را که به صورت جدی دنبال می کند توسعه روابط سازمان با مردم است که راه اندازی سامانه ۱۵۴۰ یکی از این راه ها است.



وی ادامه داد: سامانه ۱۵۴۰ یک روش فراگیر و ساده برای ارتباط مردم با سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و مشاهدات تخلفات محیط زیستی آنها است.



وی گفت: سازمان موارد ثبت شده در سامانه را بررسی و تا نتیجه نهایی دنبال می کند، سامانه ۱۵۴۰ به مردم این اطمینان را می دهد که درصورت ثبت پیام شان قطعا سازمان پاسخگو خواهد بود.



معاون رییس جمهوری گفت: وسعت کشور، موضوعات و تنوع چالش های محیط زیستی ایجاب می کند که نظارت به شکل فراگیر انجام شود و از آنجا که مردم بهترین ناظر هستند با استفاده ازاین سامانه می توان با کمک شهروندان به این هدف رسید.



ابتکار گفت:در یک سال و نیم گذشته سازمان محیط زیست در زمینه برخورد با تخلفات زیست محیطی رویکرد جامعی داشته که برخورد با مسله قاچاق حیات وحش یکی از آنها بوده است.



ابتکار گفت:قاچاق حیات وحش امروز در دنیا جزو مواردی است که به تجارت پرسودی تبدیل شده و نهادهای مختلفی همچون اینترپل و سایتیس ( کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض) درسال های اخیر به آنها پرداخته اند.