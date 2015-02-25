میزان خراسان به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال جام زنده یاد حسین معدنی امروز چهارشنبه با چهار دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گنبد و تبریز پیگیری خواهد شد.

تیم های والیبال میزان خراسان و نوین کشاورز از ساعت 15 نخستین مسابقه این مرحله را در خانه والیبال تهران آغاز کردند.

تیم والیبال میزان خراسان که هفته قبل موفق به شکست سه بر دو نوین در مشهد شده بود، در این مسابقه با اقتدار و سه بر صفر به پیروزی رسید تا به عنوان نخستین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال سال 93 معرفی شود.

شاگردان مسعود آرمات سرمربی نوین کشاورز در این مسابقه در سه ست پیاپی و با امتیازات 25 بر 17، 25 بر 22 و 25 بر 23 مغلوب میهمان خود شدند تا از صعود به مرحله نیمه‎نهایی باز بمانند.

ترکیب تیم والیبال نوین کشاورز در ابتدای این مسابقه شامل علی شفیعی، پرویز پزشکی، حسین امیری، ولی علی پور، بهمن جهاندیده، سعید شیرود و موذن به عنوان لیبرو بود.

میزان خراسان نیز با ترکیب مهدی مهدوی، علیرضا مباشری، آرمین تشکری، امین علوی، رحمان داودی، عادل غلامی و فرهاد ظریف این دیدار را آغاز کرد.

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی والیبال به همراه امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در خانه والیبال حضور یافتند و با دقت مراحل گرم کردن، تمرینات و مسابقه دو تیم را زیر نظر گرفتند.حضور آنان انگیزه بازیکنان دو تیم را افزایش داده بود.

قبل از معرفی بازیکنان تیم ها در این دیدار، از حاضران در خانه والیبال خواسته شد به احترام رحیم پناهی‎ها عضو فدراسیون والیبال که قبل از ظهر امروز درگذشت، یک دقیقه سکوت کنند.

محمود حداد به عنوان ناظر و مرتضی اکرمی و بهروز جعفری به عنوان داوران اول و دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.