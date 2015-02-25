جمعیت هلال احمر نیاز به ۵۰ بالگرد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ضیایی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری نشست اداری جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: برای واگذاری انجام عملیات امداد هوایی در جاده ها و شهر های کشور بنا بر مذاکرات انجام شده با وزارت بهداشت حداقل نیاز به ۵۰ بالگرد داریم.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۳ بالگرد عملیاتی در کشور فعال است ادامه داد: با هماهنگی مجلس اعتبار لازم برای خرید هفت بالگرد فراهم شده است که امیدواریم در سال آینده این بالگرد ها به جمعیت هلال احمر اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری به همین منظور ۵۰۰ میلیارد تومان برای خریداری بالگرد اعتبار در نظر گرفته شده بود بیان کرد: از این میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای خریداری بالگرد تنها ۱۸۰ میلیارد تومان تاکنون جذب و تخصیص یافته است.

ضیایی گفت: در این راستا در صدد هستیم با افزایش تعداد بالگرد ها در هر استان حداقل به یک فروند بالگرد امداد تجهیز و بکارگیری شود.

وی اذعان داشت: در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کل کشور دو هزار میلیون ریال به بودجه امسال افزوده شده که امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب شود.

وی با اشاره به این موضوع که تحریم ها به عنوان یکی از موانع خریداری و تهیه بالگرد محسوب می شود افزود: در این رابطه نیز با هماهنگی صلیب سرخ بین‌الملل سعی شده تا این مشکل برطرف شود.

ضیایی گفت: برای سال آینده در حوزه خرید آمبولانس و بالگرد امدادی و سایر تجهیزات امداد و نجات نیز هفت هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به استان خراسان رضوی و افزایش حجم سفر ها به این استان گفت: خراسان رضوی ظرفیت گردشگری بسیاری دارد و لذا برای تجهیز و بروز رسانی امکانات این استان اعتبارات ویژه ای مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: به منظور کمک به هموطنان در راستای سفری ایمن و خوش برنامه ریزی جامعی برای ایجاد و استقرار پست های امدادی در سراسر کشور انجام شده و تمامی پایگاه های این جمعیت برای نوروز امسال آماده سازی و تجهیز شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: آموزش با شعار هر خانواده یک امدادگر به عنوان یک ضرورت در جامعه به مرحله اجرا درآمده است و در همین رابطه آموزش پرسنل نیز در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در دو دانشگاه بین‌المللی هلال احمر و مرکز آموزش علمی کاربردی هلال در دستور کار قرار گرفته است.