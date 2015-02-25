به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی طلایی ظهر امروز در سومین اجلاس روسای کمیسیون‌های فرهنگی - اجتماعی و مجمع مشورتی بانوان شورا‌‌های اسلامی کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه نظام سلطه و استکبار تمام توان خود را برای به بیراهه کشیدن دین اسلام بکار گرفته است، اظهار داشت: این در حالی است که خوشبختانه با وجود تمام امکانات و تاسیساتی که در دست این نظام است همچنان دین اسلام پس از ۱۴ قرن هنوز پایدار و با صلابت است.

وی عنصر اصلی اسلام را در فرهنگ آن دانست و بیان داشت: فرهنگ مهم‌ترین بّعد اسلام است چرا که اسلام سازنده فرهنگ است و این امر به دلیل پیوند با پروردگار متعال است.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه فرهنگ مبداء همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های کشور است، افزود: تمام اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تنها در سایه فرهنگ و استقلال فرهنگی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوعیت و هویت جامعه ایران وابسته به فرهنگ است، ابراز داشت: در این راستا انقلاب جمهوری اسلامی پرچمدار این امر مهم در سراسر جهان است.

سردار طلایی با بیان اینکه با گذری بر تاریخ در می یابیم که دشمنان اسلام برای از پای درآوردن ملت و نظام کشوری که طلایه دار احیای تمدن اسلامی است پس از نا امیدی از جنگ اقتصادی و تن به تن تمام قد به جنگ فرهنگی روی آورده است، افزود: در این راستا امیدواریم مسئولان این امر را نه به زبان بلکه با تمام وجود باور داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید نگاه به موضوع فرهنگ برنامه‌ای باشد، ابراز داشت: آنچه به نظر می‌رسد آن است که دشمن قصد دارد پیوندی را بین مسایل اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند و ما باید با دستیابی به ادبیات واحد در برابر این برنامه‌ریزی بایستیم.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه اخلال در حوزه پولی دشمن یکی از نشانه‌‌های پیوند مسایل سیاسی و اقتصادی به فرهنگ است، ادامه داد: افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی در جامعه گسترش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امنیت فرهنگی جامعه دچار اخلال و آسیب شده است، افزود: نباید اجازه دهیم عقیم سازی فرهنگی در جامعه ایجاد شود و از این رو باید شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هوشیاری بیشتری داشته باشند.

سردار طلایی با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی باید با رای واحد کارهای فرهنگی را پیش‌ببرند، بیان داشت: این در حالی است که نگاه قالب در شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور نگاه عمرانی است و کمتر ارتباط بین پیوست فرهنگی و پروژه‌های عمرانی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اصفهان بیشترین مصوبات کمیسیون‌های فرهنگی کشور را اجرایی کرده است، افزود: تدوین نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان و افزایش ردیف اعتباری برنامه‌های فرهنگی در شورای شهر اصفهان در این راستا بوده است.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان‌ها اصلی ترین رویکرد شورا در برنامه‌های اجلاس را توجه به حوزه اعتقادات و باورهای دینی دانست و ابراز داشت: در مورد هویت دینی، اعتبارات و باورهای برنامه‌های تعریف شده باید افزایش شناخت شهروندان نسبت به موضوعات دینی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت به باورهای انقلاب دچار سکون شده‌ایم، افزود: اگر ما به رمز اصلی موفقیت انقلاب توجه کنیم می‌بینیم اخلاق نبوی رمز این پیروزی است.

سردار طلایی بیان داشت: امروز تنها راهی که می‌توان اردوگاه نیروهای انقلاب را تقویت کنند اخلاق است اگر در جامعه با سلسله برنامه‌ها و طرح‌های خودمان بتوانیم در گسترش و شناخت شهونداندان در الگوهای دینی کار کینم خیلی عملکرد خوبی را خواهیم داشت.