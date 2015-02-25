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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۲

آیت‌الله اراکی:

تشیع انگلیسی وحدت امت اسلامی را به خطر انداخته است

تشیع انگلیسی وحدت امت اسلامی را به خطر انداخته است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه تحریف ادیان و بدعت گذاری مشکل ادیان الهی در طول تاریخ بوده است، اظهار داشت:دشمن ترین دشمنان انبیاء الهی همان کسانی بودند که تحریف و بدعت ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع طی سخنانی در مراسم اختتامیه "همایش تحجر و اسلام آمریکایی" در مشهد مقدس ، با بیان اینکه مشکل تحریف ادیان و بدعت گذاری مشکل همیشگی ادیان الهی تاریخ بوده است، گفت: دشمن ترین دشمنان انبیاء الهی همان کسانی بودند که تحریف و بدعت ایجاد کردند و امروز این دشمنان همان اسرائیل، آمریکا و انگلیس هستند.

وی تاکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری پیرامون تشیع انگلیسی برخواسته از یک خطر جدی است که این خطر یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و موجودیت شیعه را تهدید می کند.

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: مهمترین اهداف انگلیس و اسرائیل و آمریکا از به وجود آوردن شیعه لندنی، تحریف مبانی جریان تشیع و ایجاد مرجعیت کاذب به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت جهانی جریان اسلامی و مقاومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز اسرائیل و کشورهای مستکبر از جمله انگلیس و استکبار جهانی، به مذاهب تراشی، دین تراشی و نحله تراشی پرداخته اند، گفت: در جریان تحریف و بدعت گذاری که امروز ما با آن به شکل دیگر مواجه هستیم دستگاه‌های اطلاعاتی ام آی تی آمریکا و ام آی ۶ انگلیس و موساد اسرائیل نقش به سزایی در آن دارند، که جریان امام زمان سازی و جریان مرجعیت سازی از برنامه های مهم این دستگاه های اطلاعاتی در ایران بوده است.

آیت‌الله اراکی اظهار داشت: با جریان مرجعیت سازی می خواهند، با استخدام کردن فردی که در بین مردم از وجاهت بسیاری برخوردار است، در زمینه های تحریف و بدعت، اهداف و خواسته های خود را در آنجا عملی بکنند و این افراد در بین شخصیت های شیعی روحانی، مداحان و ذاکران و از چهره های دانشگاهی که جاه طلب و مشتاق ریاست و عناوین هستند، انتخاب می کنند و با این کارها شروع به مرجع سازی می‌کند.

کد مطلب 2506861

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