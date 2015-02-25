تشیع انگلیسی وحدت امت اسلامی را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع طی سخنانی در مراسم اختتامیه "همایش تحجر و اسلام آمریکایی" در مشهد مقدس ، با بیان اینکه مشکل تحریف ادیان و بدعت گذاری مشکل همیشگی ادیان الهی تاریخ بوده است، گفت: دشمن ترین دشمنان انبیاء الهی همان کسانی بودند که تحریف و بدعت ایجاد کردند و امروز این دشمنان همان اسرائیل، آمریکا و انگلیس هستند.

وی تاکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری پیرامون تشیع انگلیسی برخواسته از یک خطر جدی است که این خطر یکپارچگی و وحدت امت اسلامی و موجودیت شیعه را تهدید می کند.

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: مهمترین اهداف انگلیس و اسرائیل و آمریکا از به وجود آوردن شیعه لندنی، تحریف مبانی جریان تشیع و ایجاد مرجعیت کاذب به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت جهانی جریان اسلامی و مقاومت اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز اسرائیل و کشورهای مستکبر از جمله انگلیس و استکبار جهانی، به مذاهب تراشی، دین تراشی و نحله تراشی پرداخته اند، گفت: در جریان تحریف و بدعت گذاری که امروز ما با آن به شکل دیگر مواجه هستیم دستگاه‌های اطلاعاتی ام آی تی آمریکا و ام آی ۶ انگلیس و موساد اسرائیل نقش به سزایی در آن دارند، که جریان امام زمان سازی و جریان مرجعیت سازی از برنامه های مهم این دستگاه های اطلاعاتی در ایران بوده است.

آیت‌الله اراکی اظهار داشت: با جریان مرجعیت سازی می خواهند، با استخدام کردن فردی که در بین مردم از وجاهت بسیاری برخوردار است، در زمینه های تحریف و بدعت، اهداف و خواسته های خود را در آنجا عملی بکنند و این افراد در بین شخصیت های شیعی روحانی، مداحان و ذاکران و از چهره های دانشگاهی که جاه طلب و مشتاق ریاست و عناوین هستند، انتخاب می کنند و با این کارها شروع به مرجع سازی می‌کند.