امارات در حال جذب متخصصان راکتور مااست/ ساخت ماشین سوخت گذار کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی در جمع خبرنگاران حاضر در محل کنفرانس ملی انرژی هسته ای ایران اظهار داشت: این مژده را به مردم ایران می دهیم که سطح دانش و فناوری متخصصان هسته‌ای کشور ما از جوان و پیر قابل اشاعه است به گونه ای که می تواند در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد.

وی افزود: الان در کشور چرخه کامل سوخت هسته ای را از اکتشاف، استخراج، فرآٰوری و غنی سازی سنگ معدن و تبدیل به بسته های سوختی به شکلهای مختلف را در اختیار داریم و جزو معدود کشورهایی هستیم که سوخت با غنای مختلف طبیعی، ۳.۵ تا ۵ درصد و ۲۰ درصد با اشکال مختلف تولید و با امکانات موجود کشور و تحت تحریم تست سوخت را نیز انجام دادیم.

رئیس انجمن هسته ای ایران تاکید کرد: ما توانستیم راکتوری که خارجیها تحریم کردند خودمان راه اندازی، راکتور صفر قدرت اصفهان را با سوخت ایرانی به روز و اتاق کنترل راکتور تهران را دیجیتالی کنیم.

وی اضافه کرد: ساخت اتاق کنترل راکتور اراک و ماشین سوخت گذار کوچک (روباتی که در محیط تشعشعی کار کند) از دیگر اقدامات ماست.

ساخت سانتریفیوژ نیازمند دسترسی به مجموعه ای از تخصص هاست

عباسی با اشاره به اینکه ساخت سانتریفیوژ نیازمند دسترسی به مجموعه ای از تخصص هاست، تاکید کرد: اگر کشور ما در زمینه علوم پایه رشد بالایی نداشت نمی توانستیم خودمان، سانتریفیوژ را طراحی، شبیه سازی و تولید کنیم.

رئیس انجمن هسته ای ایران با اشاره به اینکه نباید ناکامی در زمینه برخی صنایع ما را از ادامه راه بازدارد، گفت: آن ابرقدرتی که از ما می خواهد موشک سازی را متوقف کنیم همان نیز استفاده ما از تکنولوژی را بر نمی تابد.

وی با اشاره به فرمایشی از رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: برای پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون و همچنین ایجاد اشتغال باید ظرفیت ها و پروژه های مهم مختلف داخلی در زمینه هسته ای، صنایع هوایی هواپیمایی، ماهواره و تولید داروهای خاص شبیه سازی موجودات جهت تامین غذا با توجه به آینده جمعیتی ایران را قدر بدانیم و در برابر اشتباهات نیز خود را نبازیم.

رئیس انجمن هسته ای ایران با بیان اینکه در این راه صدالبته تحریم نیز خواهیم شد و سختی خواهیم کشید، گفت: تحریم ها ضربه ای هوشیارکننده به دانشگاه ها و صنایع وارد کرد تا از ظرفیت های نهفته موجود در کشور به درستی استفاده کنند.

وی با اشاره به طرح دو مبحث چرخش سانتریفیوژ و چرخیدن چرخ زندگی مردم و آزاد کردن ظرفیت ها در زمان انتخابات تصریح کرد: گرچه چرخش سانتریفیوژ ارتباطی با چرخیدن زندگی مردم نداشت، مردم متوجه مفهوم آن شدند اما رسانه ها به دلیل توجه بیشتر به موضوعات هسته ای به امر آزاد کردن ظرفیت ها کمتر پرداختند و برای مردم به خوبی جا نیفتاد.

صنعت هسته ای ظرفیت های نهفته کشور را آزاد کرد

عباسی با اشاره به اینکه صنعت هسته ای ظرفیت های نهفته کشور را آزاد کرد، ابراز داشت: با این تکنولوژی به افراد میدان دادیم تا توانایی های خود را به منصه ظهور برسانند و مهمترین هدف ما این بود که از مهاجرات فکر و ژن هوشمند ایرانی جلوگیری کنیم.

رئیس سابق سازمان انرژی هسته ای ایران ابراز داشت: اگر به پروژه های محوری دقت نکرده و آنها را تنها به دلیل گذران زندگی تعطیل کنیم علاوه بر فکر و تخصص باعث خارج شدن ژن هوشمند ایرانی از کشور می شویم.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما زندگی مردم با رشد دانش و فناوری در عرصه های علوم پایه، فناوری و حتی مدیریت طی شده و بدین شکل توانستیم چرخ سانتریفیوژ را نیز بگردانیم اما این گونه نیست که تنها سانتریفیوژ نیاز به چرخش داشته باشد بلکه باید سکوی پرتاب ما در دیگر رشته ها قرا بگیرد.

عباسی تصریح کرد: در واقع نباید از متخصصانی که در حوزه سوخت و غنی سازی ما فعال بودند غافل و آنها منفعل شوند چراکه کشورهای خارجی‌ به راحتی آنها را جذب می کنند به گونه ای که امارات در حال جذب متخصصان راکتور ماست.

وی اظهار داشت: بنابراین اگر به توسعه هسته ای در کشورمان دقت نکنیم همین متخصصان فعلی نیز مهاجرت خواهند کرد.