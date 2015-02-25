شهردار گلستان استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد لطفی بعدازظهر چهارشنبه در جریان مراسم تودیع و معارفه شهرداری گلستان که با حضور اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری برگزار شد، اظهار داشت: اعضای شورای شهر گلستان به منظور جلوگیری از هر گونه رکود کاری در ایام پایانی سالجاری پس از استعفای نعمت زاده (شهردار سابق) طی مصوبه ای باقر ایمانی رابه عنوان سرپرست شهرداری گلستان معرفی کردند.

این مسئول ضمن قدردانی از تلاش های شهردار سابق، استعفای نعمت زاده را اقدامی مدبرانه و بجا دانست و گفت: شهردار وقت با استعفای به موقع خویش از هرگونه تنش احتمالی که می توانست چالش هایی برای مجموعه در پی داشته باشد، جلوگیری کرد.

وی ضمن تاکید بر رسیدگی و توجه به مطالبات کارکنان و کارگران شهرداری در ایام پایانی سال خواستار انسجام و یکدلی مجموعه در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان شد و افزود: انتظار داریم که کارکنان و مسئولان شهرداری تلاش خود را طی سال جدید در حوزه های مختلف دو چندان سازند.

رئیس شورای اسلامی بهارستان همچنین خواستار فعال شدن حوزه درآمدی شهردار شد و تصریح کرد: متولیان مربوط به حوزه درآمد باید آستین های همت را بالا زده و برای وصول مطالبات قانونی شهرداری با در نظرگیری موقعیت مردم در آستانه سال جدید نسبت به افزایش درآمد این نهاد تلاش کنند.

لطفی ادامه داد: این گونه اقدامات نباید به گونه ای القا شود که ما شهروندان را تحت فشار گذاشتیم و مسئولین مربوطه باید تعامل و مساعدت ویژه ای با مردم داشته باشند.

در ادامه باقر ایمانی سرپرست شهرداری نیز ضمن تقدیر از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، بیان کرد: امیدوارم با همدلی و اتحادی که میان واحدهای شهرداری وجود دارد، در آستانه عید باستانی نوروز، انتظارات شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری و شهروندان را برآورده کنیم.